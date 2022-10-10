16 забавных объявлений, которые смело можно признать шедеврами народного творчества — мимо точно не пройдёшь!
Сегодня, 15:20
Любите ли вы объявления так, как любим их мы? Конечно, любите, если речь заходит не о рядовых скучных информационных записках об отключении света или горячей воды, а о настоящих шедеврах этого жанра. Всё в них прекрасно: и креатив, и юмор создателей, а иногда и ошибки добавляют изюминку. Смотрите сами:
Будут тут ещё указывать
Глубокая философия
Уличные художники
Есть около станции Курская (Москва) забор, который постоянно перекрашивают из-за граффити.
Происходит что-то странное
Философ на час
Кажется, услуга пользуется спросом: ни одного номера не осталось.
Широкий ассортимент
Будущее слишком близко
Или это новая серия «Чёрного зеркала»?
Месть — блюдо, которое подают холодным
Для храбрости
Внезапные осадки
Упражнение для редактора
Серьёзно, это просто пособие по тавтологии!
Допустим
Куда уходит детство
Мотивация!
У кого-то наболело
Самый волнующий вопрос
А вот подборка случаев, когда вывески читались совсем не так, как это было задумано.
По материалам: twizz