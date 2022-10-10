. 16 забавных объявлений, которые смело можно признать шедеврами народного творчества — мимо точно не пройдёшь!
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16 забавных объявлений, которые смело можно признать шедеврами народного творчества — мимо точно не пройдёшь!

16 забавных объявлений, которые смело можно признать шедеврами народного творчества — мимо точно не пройдёшь!

Любите ли вы объявления так, как любим их мы? Конечно, любите, если речь заходит не о рядовых скучных информационных записках об отключении света или горячей воды, а о настоящих шедеврах этого жанра. Всё в них прекрасно: и креатив, и юмор создателей, а иногда и ошибки добавляют изюминку. Смотрите сами:

Будут тут ещё указывать

Глубокая философия

Уличные художники

Есть около станции Курская (Москва) забор, который постоянно перекрашивают из-за граффити.

Происходит что-то странное

Философ на час

Кажется, услуга пользуется спросом: ни одного номера не осталось.

Широкий ассортимент

Будущее слишком близко

Или это новая серия «Чёрного зеркала»?

Месть — блюдо, которое подают холодным

Для храбрости

Внезапные осадки

Упражнение для редактора

Серьёзно, это просто пособие по тавтологии!

Допустим

Куда уходит детство

Мотивация!

У кого-то наболело

Самый волнующий вопрос

А вот подборка случаев, когда вывески читались совсем не так, как это было задумано.

# Интересное
По материалам: twizz

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