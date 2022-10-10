. 17 чудо-преображений от московского стилиста, которого можно назвать настоящим волшебником из мира моды
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17 чудо-преображений от московского стилиста, которого можно назвать настоящим волшебником из мира моды

17 чудо-преображений от московского стилиста, которого можно назвать настоящим волшебником из мира моды

Правильно подобранные макияж и одежда творят с внешностью человека настоящие чудеса. Об этом золотом правиле прекрасно знает известный московский стилист Александр Рогов. Свои умения он с гордостью демонстрирует в рамках авторского телевизионного проекта «Рогов в городе». Александр приглашает женщин в своё шоу и помогает им изменить не только свой облик, но и жизнь. Готовые результаты стилист повторно дублирует на страничке в Инстаграме*, чтобы с ними могли ознакомиться все желающие. Предлагаем вам взглянуть на некоторые наиболее яркие перевоплощения, которые определённо заслуживают внимания.

Из скромной девушки в яркую штучку

В 2003 году Рогов дебютировал на телеэкране, став ассистентом режиссёра на реалити-шоу «Голод в Берлине» канала ТНТ. А уже в 2011 Александр стал ведущим и стилистом популярного шоу «Перегрузка», благодаря которому его имя стало узнаваемым во многих кругах. С этого времени его карьера стремительно шла вверх.

Удачно подобранный образ способен значительно омолодить

Девушки с короткими волосами тоже могут выглядеть элегантно и женственно

Открыли лицо, добавили ярких акцентов

Теперь девушка выглядит более уверенно

В 2019 году на канале СТС стартовало новое шоу под названием «Рогов в городе». У этой программы крайне любопытный формат. В её рамках стилист ездит по разным городам России и подбирает жителям модные образы, которые будут подчёркивать все их достоинства. С помощью проекта Александр хочет доказать, что мода и стиль не заканчиваются за пределами крупных городов. В провинции тоже можно одеваться стильно и со вкусом.

Прекрасная героиня до и после преображения

Преображение в стиле Ким Кардашьян

Александра хорошо знают и за рубежом. Он сотрудничал с некоторыми глянцевыми изданиями и модными брендами, принимал участие в рекламных проектах брендов «Chanel», «Dior» и «Vogue Russia». Также Александр выпускает собственную линию одежды.

До и после преображения

Запрос «хочу стать более женственной»

Изменилась до неузнаваемости

Крутой результат

Как всего несколько деталей могут изменить человека

Новый образ выше всяких похвал

До и после

Радикальное преображение с минимальными трансформациями

Здесь вы можете посмотреть, как изменились женщины, которые приняли участие в проекте Ольги Тарасовой «Слепое преображение».

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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