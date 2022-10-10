19 ироничных комиксов от художницы, которая уверена, что материнство и семейная жизнь — те ещё аттракционы
Комиксы, рассказывающие о прелестях и трудностях семейной жизни, уже давно превратились в отдельный жанр. Они появляются на различных интернет-площадках в огромных количествах. Сегодня многие художницы рисуют стрипы, которые ярко и красочно повествуют о буднях, наполненных детскими шалостями, супружескими спорами и забавными бытовыми проблемами.
Художница Александра тоже не отстаёт от своих коллег и с удовольствием делится своим творчеством. Свои работы девушка выкладывает под псевдонимом Mamashamonster. Такой необычный никнейм выбран не случайно. Александра уверена, что это название отражает внутреннее состояние «монстра», которое порой возникает у мам, когда они сильно устают от домашних хлопот.
Индивидуальный подход
Час от часу не легче
Главная героиня комиксов — девушка с фиолетовыми волосами, которая срисована непосредственно с художницы Саши. Второстепенными персонажами выступают её муж и сыновья.
Даже микробы
Приставка — это святое
Ирония жизни
Нужно более чёткое ТЗ
М — мудрость
Это было просто
Сильные и независимые
Главные темы комиксов Александры — материнство, семейные отношения и разнообразные бытовые проблемы, знакомые каждому из нас. Девушка начала рисовать только в 2020 году, когда была беременна вторым ребёнком. Несмотря на то, что художница занимается своим хобби относительно недавно, у неё уже есть значительные успехи.
Неловко получилось
Тут нужен особый профессионал
Во всём виноваты трусы
Увлеклась
Зубы негодуют
Комфорт превыше всего
Когда твой талант — театр теней, а не стриптиз
Герои доставки
В студенческие годы Александра училась на экономиста и даже не задумывалась о карьере, связанной с творчеством. Художественное мастерство девушка постигала самостоятельно, когда решила попробовать свои силы в рисовании комиксов.
О людях, которые не умеют принимать подарки
Тишина и дети
Здесь вы можете посмотреть комиксы, интересно рассказывающие о повседневных буднях девушек и забавных моментах, которые их наполняют.