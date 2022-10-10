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19 ироничных комиксов от художницы, которая уверена, что материнство и семейная жизнь — те ещё аттракционы

19 ироничных комиксов от художницы, которая уверена, что материнство и семейная жизнь — те ещё аттракционы

Комиксы, рассказывающие о прелестях и трудностях семейной жизни, уже давно превратились в отдельный жанр. Они появляются на различных интернет-площадках в огромных количествах. Сегодня многие художницы рисуют стрипы, которые ярко и красочно повествуют о буднях, наполненных детскими шалостями, супружескими спорами и забавными бытовыми проблемами.

Художница Александра тоже не отстаёт от своих коллег и с удовольствием делится своим творчеством. Свои работы девушка выкладывает под псевдонимом Mamashamonster. Такой необычный никнейм выбран не случайно. Александра уверена, что это название отражает внутреннее состояние «монстра», которое порой возникает у мам, когда они сильно устают от домашних хлопот.

Индивидуальный подход

Час от часу не легче

Главная героиня комиксов — девушка с фиолетовыми волосами, которая срисована непосредственно с художницы Саши. Второстепенными персонажами выступают её муж и сыновья.

Даже микробы

Приставка — это святое

Ирония жизни

Нужно более чёткое ТЗ

М — мудрость

Это было просто

Сильные и независимые

Главные темы комиксов Александры — материнство, семейные отношения и разнообразные бытовые проблемы, знакомые каждому из нас. Девушка начала рисовать только в 2020 году, когда была беременна вторым ребёнком. Несмотря на то, что художница занимается своим хобби относительно недавно, у неё уже есть значительные успехи.

Неловко получилось

Тут нужен особый профессионал

Во всём виноваты трусы

Увлеклась

Зубы негодуют

Комфорт превыше всего

Когда твой талант — театр теней, а не стриптиз

Герои доставки

В студенческие годы Александра училась на экономиста и даже не задумывалась о карьере, связанной с творчеством. Художественное мастерство девушка постигала самостоятельно, когда решила попробовать свои силы в рисовании комиксов.

О людях, которые не умеют принимать подарки

Тишина и дети

Здесь вы можете посмотреть комиксы, интересно рассказывающие о повседневных буднях девушек и забавных моментах, которые их наполняют.

# Интересное
По материалам: twizz

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