. Альбина Джанабаева превратилась в 64-летнюю Мадонну: что певица сделала с лицом?
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Альбина Джанабаева превратилась в 64-летнюю Мадонну: что певица сделала с лицом?

Альбина Джанабаева превратилась в 64-летнюю Мадонну: что певица сделала с лицом?

Альбина Джанабаева превратилась в 64-летнюю Мадонну: что певица сделала с лицом?

На днях Альбина Джанабаева посетила показ дизайнера Анастасии Задориной. Как только снимки артистки просочились в СМИ — публика ахнула — Альбину было просто не узнать! Нашлись те, кто сравнил Джанабаеву с 64-летней Мадонной, которая, как известно, перебарщивает с косметологическими процедурами.


«СтарХит» связался с пластическим хирургом Лией Гавашели, чтобы узнать, что же 43-летняя Альбина Джанабаева сделала с лицом. По словам специалиста, здесь не обошлось без манипуляция косметолога.

«Альбина делает все то же самое, что другие женщины, которые ухаживают за собой. В первую очередь, это инъекционные методики — по всей видимости, ботулотоксин, потому что у нее изменилось выражение лица и положение бровей. В дополнение к ботоксу она прибегала к филлерам на основе гиалуроновой кислоты, причем сделаны они не очень гармонично, так как нарушены пропорции лица», — отметила Гавашели.





еще 3

Пластический хирург предостерегла от злоупотребления некоторыми инъекциями красоты, которые могут имет обратный эффект и сделать некогда милое лицо неузнаваемым.

«У филлеров на основе гиалуроновой кислоты есть обратная сторона медали: они накапливают и притягивают воду. Соответственно, лицо вместе с ботулотоксином становится отечным. На это тоже мог повлиять и просто ботокс, потому что он приводит к расслаблению мышц, и они перестают прокачивать лимфу. Если колоть ботулотоксин по другой программе, которая будет способствовать тому, что жидкость будет «сбрасываться», такого бы эффекта не получилось. Конечный результат зависит не от препарата, а от специалиста, техники и даже от философии омоложения лица, которой придерживается специалист», — подчеркнула Лия Гавашели.



Что касается Альбины, то она предпочитает в последнее время не делиться секретами красоты. «Утром, за 20 минут до еды, выпиваем чайную ложку льняного масла, вечером через 20 минут после ужина, выпивается еще одна. Вечером можно принимать масло прямо перед сном. Через неделю можем увеличить до столовой», — рассказывала супруга Валерия Меладзе еще несколько лет назад.

Но мы-то знаем, что на одном масле красив, свеж и молод, увы, не будешь...

# Шоу-бизнес Стиль
По материалам: starhit

Последние новости

Состав Дом-2 стремительно начал меняться: ушло 6 человек
Состав Дом-2 стремительно начал меняться: ушло 6 человек
Пушилин и Жога призвали бойцов участвовать в конкурсе "Лидеры возрождения"
Пушилин и Жога призвали бойцов участвовать в конкурсе "Лидеры
Поклонник купил дом из «Очень странных дел» за $600 000 (3 фото)
Поклонник купил дом из «Очень странных дел» за $600 000 (3 фото)
Финансовые трудности и ухудшение здоровья: у каких знаков зодиака начнется черная полоса в октябре 2022 года
Финансовые трудности и ухудшение здоровья: у каких знаков зодиака
В США назвали решение ОПЕК+ способом наказать Байдена
В США назвали решение ОПЕК+ способом наказать Байдена
Альбина Джанабаева превратилась в 64-летнюю Мадонну: что певица сделала с лицом?
Альбина Джанабаева превратилась в 64-летнюю Мадонну: что певица
Катя Горина лишилась привилегий и переехала в женскую спальню
Катя Горина лишилась привилегий и переехала в женскую спальню
Стас Пьеха признался, что практически не знает своего 8-летнего сына
Стас Пьеха признался, что практически не знает своего 8-летнего сына
Анастасия Заворотнюк изменилась до неузнаваемости
Анастасия Заворотнюк изменилась до неузнаваемости
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Настя Ивлеева рассказала, как худеет
Настя Ивлеева рассказала, как худеет
Магазины «Иль де ботэ» возобновят работу в России
Магазины «Иль де ботэ» возобновят работу в России

Топ на сегодня

Ритуалы и обряды на мощное Полнолуние Охотника 9 октября 2022 года
Ритуалы и обряды на мощное Полнолуние Охотника 9 октября 2022 года
Новости Game Pass за 1-8 октября: что добавили, анонсировали, скоро удалят и многое другое
Новости Game Pass за 1-8 октября: что добавили, анонсировали, скоро
Разин: «Я обратился к президенту РФ, чтобы смерть Юры Шатунова расследовали как убийство. И получил ответ»
Разин: «Я обратился к президенту РФ, чтобы смерть Юры Шатунова
Представили коллекционный набор Need for Speed Unbound — с маркерами и балаклавой
Представили коллекционный набор Need for Speed Unbound — с маркерами
Реакция Запада: политики поздравляют Украину с успешным терактом на Крымском мосту
Реакция Запада: политики поздравляют Украину с успешным терактом на

Еще по теме

Альбина Джанабаева показала на одном фото всех своих детей
Альбина Джанабаева снялась обнаженной (фото)
Альбина Джанабаева показала забавный кадр с 17-летним сыном
Альбина Джанабаева предстала в нескольких смелых образах в клипе "На счастье"