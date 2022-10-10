. Алла Пугачева нанесла непоправимый ущерб своему бизнесу
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Алла Пугачева нанесла непоправимый ущерб своему бизнесу

Алла Пугачева нанесла непоправимый ущерб своему бизнесу
Певица Алла Пугачева несет финансовые убытки из-за своего высказывания. Артистка всю жизнь пытается кроме творчества вести коммерческую деятельность. Она производила чипсы, духи, издавала журнал, занималась инвестициями.
Увы, но ни одно направление ее бизнеса так и не принесло ожидаемого успеха. В последние годы Пугачева вкладывалась в выпуск элитной обуви под своим брендом. И вроде бы дела шли неплохо, но после того, как звезда высказалась по поводу соотечественников, обозвав их «рабами и холопами», они больше не хотят покупать ее вещи. «После слов Пугачевой о холопах и рабах производитель вынужден распродавать обувь под ее брендом с дисконтом. И то недешево. Ботфорты аж 20 тысяч рублей стоят. Алла Борисовна вообще дама разносторонняя, но в бизнесе у нее все складывается неудачно. Что ни компания, то убытки», — рассказала ведущая шоу «Вечерний Абзац» Мария Иваткина.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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