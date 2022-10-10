. Алла Пугачева подтвердила переезд в Израиль и обратилась к подписчикам: "Молюсь о вас и мире"

Вадим Карасев

Алла Пугачева вышла на связь с подписчиками и подтвердила, что переехала в Израиль. В новом посте в инстаграме* Пугачева написала, что находится на Святой земле. По сообщениям СМИ, в Израиль певица вместе с детьми уехала еще в конце сентября после недолгого пребывания в России. Ранее также сообщалось, что Пугачева получила израильский паспорт.

Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на Святой земле. Я счастлива!

— написала Пугачева.





Алла Пугачева

Судя по выбранным эмодзи — сердцу и изображению семьи, — Пугачева воссоединилась и с Максимом Галкиным**, который вместе с ней и детьми в Россию не возвращался и все это время находился на гастролях. Ранее певица уже комментировала в своем блоге критику своего отъезда из России.

Были холопами, стали рабами,

— написала тогда Пугачева о своих критиках.

Во время пребывания в России певица также впервые высказалась о спецоперации на Украине, назвав ее цели "иллюзорными". Это произошло после того, как ее мужа Максима Галкина**, открыто критикующего спецоперацию, признали в РФ иноагентом. В ответ Пугачева встала на его защиту и попросила внести в список иноагентов и ее.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

**Внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов

Надя Бесчетникова