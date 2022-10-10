. Алла Пугачева помолилась за униженных и оскорбленных ею россиян
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Алла Пугачева помолилась за униженных и оскорбленных ею россиян

Алла Пугачева помолилась за униженных и оскорбленных ею россиян
Певица Алла Пугачева заявила, что она счастлива после своих слов. Артистка вышла на связь, посвятив поклонникам пост. Певица написала, что будет молиться за тех, кто сейчас находится в сложном положении. 73-летняя Пугачева опубликовала новое фото, на котором позирует в белой футболке и джинсовых шортах. На снимке артистка улыбается и поднимает руки вверх. «Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на Святой земле. Я счастлива», — написала Алла Борисовна в личном блоге.
Полторы недели назад Примадонна вместе с двойняшками Лизой и Гарри уехала в Израиль. По данным СМИ, певица улетела за границу без обратного билета. По слухам, перед отъездом Алла Борисовна выставила на продажу замок в деревне Черная Грязь. За недвижимость певица просит миллиард! Правда, за такую сумму никто не хочет приобретать жилплощадь. «Все-таки не 700 миллионов рублей, — убивается потенциальный покупатель замка в деревне Черная Грязь, — а один миллиард рублей захотела». Это человек из шоу-бизнеса, который предпочитает остаться неизвестным. Он, кстати, в России, никуда уезжать не собирается, но планировал поторговаться за замок Пугачевой и Галкина и был уверен, что за 700 миллионов ему недвижимость уступят. «В кадастре она оформлена, — сообщает он, — с нарушениями, и все в нашем кругу, артистов, концертных директоров, об этом знают», — откровенничал на днях политик Роман Худяков.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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