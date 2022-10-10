. Алла Пугачева возомнила себя неприкосновенной

Певица Алла Пугачева думала, что ей можно все. Артистка осенью забрала детей с документами из школы, по слухам, выставила на продажу свой замок в Грязи и покинула Россию. Многие подозревают, что артистка эмигрировала в Израиль, потому что вскоре по Сети стал «гулять» паспорт Примадонны, выданный властями Земли обетованной. Из-за границы Пугачева выдала, что ненавидела всегда тех, кто ненавидел ее, и назвала таких соотечественников рабами. За последние полгода многие поклонники отвернулись от артистки, и сейчас за новое скандальное заявление она поплатилась вновь. Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен лишить ее звания народной артистки страны. К тому же все меньше людей поддерживают Примадонну.Хотя раньше Пугачева считала себя неприкосновенной. Она открыто заявляла, что власти ее недолюбливали, но ничего с ней поделать не могли. Звезда была уверена, что любовь народа у нее никто не отберет. «Меня наказать-то нечем было. Кроме того, чтобы отобрать любовь народную. Это была такая сила — любовь народа. При такой любви никакое наказание не страшно. Все играло только на меня. И не такие уж глупые люди сидели наверху, чтобы не понять», — цитирует рассуждения певицы «Экспресс-газета». Однако сколь громко звучит критика в адрес Примадонны и активно отменяются ее песни на радио, столь очевидно становится, как глубоко певица ошибалась. Она собственными поступками и словами отвратила от себя миллионы поклонников. И теперь рискует оказаться преданной забвению на чужбине.