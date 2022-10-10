. Алла Пугачева возомнила себя неприкосновенной
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Пугачева возомнила себя неприкосновенной

Алла Пугачева возомнила себя неприкосновенной
Певица Алла Пугачева думала, что ей можно все. Артистка осенью забрала детей с документами из школы, по слухам, выставила на продажу свой замок в Грязи и покинула Россию. Многие подозревают, что артистка эмигрировала в Израиль, потому что вскоре по Сети стал «гулять» паспорт Примадонны, выданный властями Земли обетованной. Из-за границы Пугачева выдала, что ненавидела всегда тех, кто ненавидел ее, и назвала таких соотечественников рабами. За последние полгода многие поклонники отвернулись от артистки, и сейчас за новое скандальное заявление она поплатилась вновь. Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен лишить ее звания народной артистки страны. К тому же все меньше людей поддерживают Примадонну.
Хотя раньше Пугачева считала себя неприкосновенной. Она открыто заявляла, что власти ее недолюбливали, но ничего с ней поделать не могли. Звезда была уверена, что любовь народа у нее никто не отберет. «Меня наказать-то нечем было. Кроме того, чтобы отобрать любовь народную. Это была такая сила — любовь народа. При такой любви никакое наказание не страшно. Все играло только на меня. И не такие уж глупые люди сидели наверху, чтобы не понять», — цитирует рассуждения певицы «Экспресс-газета». Однако сколь громко звучит критика в адрес Примадонны и активно отменяются ее песни на радио, столь очевидно становится, как глубоко певица ошибалась. Она собственными поступками и словами отвратила от себя миллионы поклонников. И теперь рискует оказаться преданной забвению на чужбине.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Власти России оценили снижение экспорта угля
Власти России оценили снижение экспорта угля
Гороскоп от Василисы Володиной на 11 октября 2022 года: рекомендуется избегать конфликтных ситуаций
Гороскоп от Василисы Володиной на 11 октября 2022 года: рекомендуется
История создания и цели Международного дня девочек, который отмечается 11 октября 2022 года
История создания и цели Международного дня девочек, который
Василиса Володина рассказала, когда наступит переломный момент в нынешней ситуации
Василиса Володина рассказала, когда наступит переломный момент в
Алла Пугачева помолилась за униженных и оскорбленных ею россиян
Алла Пугачева помолилась за униженных и оскорбленных ею россиян
Анна Семенович вышла на поиски мужика
Анна Семенович вышла на поиски мужика
Ольга Бузова решила родить от JONY
Ольга Бузова решила родить от JONY
Алла Пугачева возомнила себя неприкосновенной
Алла Пугачева возомнила себя неприкосновенной
Пугачева подтвердила отъезд из России
Пугачева подтвердила отъезд из России
На Аляске выбирают самого толстого медведя (3 фото)
На Аляске выбирают самого толстого медведя (3 фото)
Bethesda опубликовала новые арты Starfield к Всемирной неделе космоса
Bethesda опубликовала новые арты Starfield к Всемирной неделе космоса
Нобелевскую премию по экономике вручили за исследование банков
Нобелевскую премию по экономике вручили за исследование банков

Топ на сегодня

Представили коллекционный набор Need for Speed Unbound — с маркерами и балаклавой
Представили коллекционный набор Need for Speed Unbound — с маркерами
Энергетика зеркальной даты 10.10.2022: что нужно сделать в день двух «десяток», а что опасно
Энергетика зеркальной даты 10.10.2022: что нужно сделать в день двух
«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой судьбой покоряет шоу «Ты супер!»
«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой
Попавшая в черный список Украины Анна Седокова: «Переезжаю. Полтора месяца жила в гостинице»
Попавшая в черный список Украины Анна Седокова: «Переезжаю. Полтора
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов недели по версии редактора моды
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов

Еще по теме

Алла Пугачева стала жалкой в глазах Шахназарова
Алла Пугачева покинула Россию
Подруга Аллы Пугачевой считает, что она не будет продавать замок
Игорь Гуляев: «Не обижайте Аллу Борисовну. Это неправильно»