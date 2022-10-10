. «Амстердам» с Кристианом Бэйлом и Марго Робби провалился в прокате
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«Амстердам» с Кристианом Бэйлом и Марго Робби провалился в прокате

«Амстердам» с Кристианом Бэйлом и Марго Робби провалился в прокатеКомедийный детектив «Амстердам» с Кристианом Бэйлом и Марго Робби провалился в прокате

Комедийный детектив «Амстердам» с Кристианом Бэйлом и Марго Робби в главных ролях провалился в прокате и собрал в США всего 6,5 миллиона долларов. Об этом сообщает Variety.

Уточняется, что производство фильма режиссера Дэвида О. Расселла обошлось в 80 миллионов долларов. Картина рискует стать одним из самых провальных проектов года. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes он получил всего 33 процента положительных рецензий, хотя после выхода трейлера многие критики считали, что «Амстердам» может не только стать коммерчески успешным детективом, но и поучаствует в битве за премию «Оскар».

«Амстердам» — картина, действие которой разворачивается в 30-е годы XX века. Фильм рассказывает о друзьях, ставших свидетелями и главными подозреваемыми убийства. Помимо Робби и Бэйла, в ленте снялись Джон Дэвид Вашингтон, Аня Тейлор-Джой, Роберт Де Ниро и другие. Премьера состоялась 6 октября 2022 года.

Ранее Марго Робби рассказала о требовании полиции прекратить съемки фильма «Амстердам». Это произошло из-за нарушения командой комендантского часа.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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