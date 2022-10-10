. Анастасия Уколова в первый раз родила

Актриса Анастасия Уколова призналась, что впервые стала мамой. Минувшим летом артистка вышла замуж. Сегодня актриса поделилась радостной новостью — у нее родился ребенок. 28-летняя звезда подарила супругу сына. 28-летняя Анастасия Уколова родила в одной из столичных клиник. Актриса призналась, что пополнение в семье произошло еще в первой половине сентября, но решилась рассказать об этом только сейчас. Уколова также раскрыла некоторые подробности о муже личность, которого предпочитает держать в секрете. «Наша история с мужем началась еще в школе, в 13 лет в Пятигорске. Тогда это была первая любовь, а теперь это новый человек! Невероятно. В такие моменты кажется, что действительно кто-то наверху все спланировал еще тогда, заранее. Очень было сложно скрывать беременность, а теперь вас ждут все мои фото за эти чудо девять месяцев», — написала она в личном блоге.Звездные друзья поспешили поздравить новоиспеченную мать в комментариях. Светлана Устинова, Юлия Топольницкая, Сабина Ахмедова и другие знаменитости оставили теплые слова. «И муж, и малыш. Приятные новости. Поздравляю. Здоровья всем!»; «Поздравляем с рождением сына»; «Настя, очень рада за вас», — пишут пользователи Сети. Напомним, что Уколова сыграла свадьбу в июне. Ранее она была замужем за режиссером и оператором Антоном Зенковичем. Пара прожила вместе три года, а в 2019-м подала на развод. Расставание прошло на мирной ноте. «Я никогда не верила, что люди спокойно расходятся и продолжают общаться и поддерживать друг друга, а оказалось, что это про нас! Нам и сейчас нравится делиться новостями и успехами друг с другом», — делилась актриса.