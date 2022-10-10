. Анастасия Заворотнюк изменилась до неузнаваемости
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Анастасия Заворотнюк изменилась до неузнаваемости

Анастасия Заворотнюк изменилась до неузнаваемости
Актриса Анастасия Заворотнюк сильно располнела. В 2019 году стало известно о том, что актриса Анастасия Заворотнюк больна раком. Звезда полностью ушла в тень, прекратила появляться на людях, покинула работу. Родственники звезды после долгих колебаний все-таки подтвердили, что это правда, но заявили, что не будут раскрывать подробностей. До сих пор о жизни Заворотнюк известно мало чего, и лишь по крупицам можно собрать сведения о любимице публики. Сейчас Анастасия Заворотнюк полностью прекратила появляться в соцсетях, хотя был короткий период, когда она, уже будучи больной, хвасталась в своем аккаунте поделками от младшей дочки Милы. Видимо, тогда звезде стало лучше. В настоящий момент Анастасия Заворотнюк изменилась внешне до неузнаваемости – сильно поправилась.
«Анастасия очень набрала вес. Но все, кто ее уже видел в этом состоянии, привыкли. Она тоже к себе такой привыкает», - рассказал КП Анатолий Демидов, друг артистки. Тем не менее, Заворотнюк не унывает и продолжает упорно бороться за жизнь. «Мама потихонечку… Но сами понимаете, болезнь такая очень страшная, опасная. Но она боец у меня, я уверена, что она со всем у меня справится, она у меня настоящая умничка», - рассказала о состоянии родительницы ее старшая дочь Анна.
# Шоу-бизнес Заворотнюк Анастасия
По материалам: z-aya

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