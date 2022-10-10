. Анфиса Чехова живет за счет богатого ухажера
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Анфиса Чехова живет за счет богатого ухажера

Анфиса Чехова живет за счет богатого ухажера
44-летняя ведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала о личной жизни. Телеведущая призналась, что теперь все ее капризы оплачивает новый избранник. Анфиса обожает путешествовать по миру: только в этом году она успела побывать на Сейшелах, прожить четыре месяца на Бали и на протяжении месяца путешествовала по Америке. Звезда экрана обожает такую насыщенную событиями жизнь. Артистка не скрывает, что даже размеренная и спокойная жизнь на берегу Индийского океана на постоянной основе ее не привлекает. «Там очень штырит в эмоциональном плане. У меня каждый день как «американские горки»: то вверх, то вниз, то эйфория, то депрессия», — призналась Анфиса.
Спонсором таких затяжных путешествий выступает новый возлюбленный звезды. С ним она встречается уже три года. За это время пара несколько раз расставалась, но снова воссоединялась. Анфиса рассказала о бойфренде. «Дорогой моему сердцу человек, я ни за что не плачу. Я практически не живу в России уже несколько лет», — пояснила Чехова. Пока она не собирается снова выходить замуж, а избранник не спешит делать ей предложение. «Звать надо тогда, когда мужчина понимает, что женщина ответит ему «да»», — резюмировала звезда в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
# Шоу-бизнес Чехова Анфиса
По материалам: z-aya

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