. Анна Седокова обнажилась до невозможности

Певица Анна Седокова примерила невероятно откровенное платье. 39-летняя артистка снялась в невероятно пикантном платье. Певица вызвала бурные эмоции поклонников. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» в последнее время смогла заметно похудеть. Анна обожает хвастаться своей фигурой и выбирает при этом самые пикантные аутфиты, которые порой не отважатся повторить даже очень смелые девушки. На этот раз исполнительнице хита «Обезболил» приглянулся головокружительно смелый образ, в котором вышла на пляж. Анна предстала в «ультраголом» платье. С первого взгляда казалось, что грудь звезды лишь прикрыта частью ткани, как и ее стройные длинные ноги. Однако при ближайшем рассмотрении становилось понятно, что это лишь иллюзия, а на деле поп-звезда позирует в платье с нюдовыми вставками. «Обожаю перемены в жизни. В них есть энергия. Страшно, знаю. Но это точка роста», — сообщила Седокова.Поклонники сразу же начали обсуждать образ звезды. «Невероятная красотка, мечта», «Анна, сражаешь наповал, в самое сердце», «Вот это да! Сначала подумала, что померещилось», - пишут блогеры.