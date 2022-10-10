. Анна Семенович после липосакции забросила диеты и набирает вес

Певица и ведущая Анна Семенович призналась, что устала худеть. Артистка всегда была откровенна перед публикой. Певица без стеснения рассказывает о пластических операциях, мужчинах, творчестве. По ее словам, сейчас она абсолютно счастлива, потому что приняла себя такой, какая есть, даже при наличии лишнего веса. Долгое время 44-летняя экс-участница коллектива «Блестящие» боролась за стройное тело. Семенович прибегала к липосакции, сидела на изнуряющих диетах и даже уменьшала грудь. Сейчас Анна перестала сопротивляться генетической предрасположенности к полноте. «Когда я решила себе уменьшить грудь, у меня бзик был, я психологом это прорабатывала. Мне казалось, что у меня слишком большая грудь, и она затмила меня. Из всех утюгов про грудь. Я побежала уменьшать эту грудь… Но эта боль дала мне то, что я перестала зависеть от общественного мнения, тогда оно меня так сломало… И когда оно все прошло, я это проработала, я перестала дико все время голодать. Да, я поправилась. Да, я стала больше весить на 10 килограммов, но мне комфортно, мне классно. Мне не надо на ночь ложиться голодной, чтобы у меня бурлило в желудке от голода и падать в обморок, потому что все общественное мнение считает, что все артисты должны быть тощие. Ну, я такая… Женщины разные. Я за бодипозитив. Да, я женщина в теле, но у меня красивое тело, я занимаюсь спортом, делаю массажи и мне это дало такую свободу», — откровенничала звезда в интервью «Не принято обсуждать» с Ольгой Чебыкиной на YouTube.Анна также без стеснения говорит о своей личной жизни. По ее словам, сейчас она находится в активном поиске, ходит на свидания, но пока серьезных отношений нет, потому что у нее есть свои ориентиры и предпочтения, которым она собираемся следовать. «Я хочу вступить в четкие, классные партнерские отношения с мужчиной, строить с ним семью очень интересную, взрослую, качественную. Просто так с кем-то встречаться ради здоровья можно, но если уж входить в отношения, то только в такие, другие я просто не хочу. Я хочу найти свое. Мне не нужно чужое, я не хочу быть любовницей, я хочу быть женщиной главной в жизни мужчины…» — поделилась своими желаниями Семенович.