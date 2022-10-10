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Анна Семенович вышла на поиски мужика

Анна Семенович вышла на поиски мужика
44-летняя певица и ведущая Анна Семенович занялась личной жизнью. Артистка устала от бесконечных советов поклонников о том, что ей давно пора выйти замуж и родить детей. Экс-солистка группы «Блестящие» заявила, что не собирается рожать ребенка от нелюбимого мужчины и предпочитает дождаться суженного. Именно поэтому она на всякий случай заморозила свои яйцеклетки, чтобы иметь возможность стать матерью в любом возрасте. К слову, в личной жизни у Анны все не слишком гладко. Однако артистка не отчаивается и решила предоставить возможность выбора будущего мужа для себя профессионалу. Семенович обратилась к свахе.
«Надо просто найти того единственного. У меня есть сваха, которая мне подбирает кандидатов. Она еще крутой психолог, поэтому подбирает людей по психотипу. Очень много мужчин постоянно работают, им некогда ходить по ресторанам и искать там женщину. Мне тоже некогда сидеть и караулить женихов. Как знакомиться тогда? Профессиональное сватовство в помощь. Девочки, посмотрите в эту сторону, это хорошая история»,— рассказала Анна на YouTube-шоу «Не принято обсуждать». Примечательно, что при отсутствии постоянного партнера артистка как-то похвасталась насыщенной интимной жизнью. Семенович призналась, что секс после 40 лет стал ярче, а жизнь — насыщеннее и интереснее. «Некий молодой человек мне сказал, что после 40-ка лет секса нет. Я вам хочу сказать, что это не так. Мне кажется, что жизнь после 40-ка краше, ярче, мудрее, прекраснее. Я обожаю свой возраст», — заверила знаменитость.
# Шоу-бизнес Семенович Анна
По материалам: z-aya

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