. Анне Седоковой пришлось жить в гостинице после включения в черный список

Певица Анна Седокова вернулась в Россию. Недавно артистка вернулась в Россию из США, где проживала с семьей. После этого стало известно, что Анна Седокова попала в санкционный список родной Украины. По всей видимости, теперь Аня будет строить бизнес в РФ. Несмотря ни на что, Седокова не расстраивается и продолжает работать. А сегодня артистка рассказала о небольших переменах в жизни. «Переезжаю. Полтора месяца живу в гостинице, потому что хочу так. И не хочу жить одна в квартире. Я привыкла, что квартира или дом — это место, где дети и собаки, где семейные ужины и завтраки. И да. Я люблю жить в гостинице, особенно в лучшей», — призналась 39-летняя исполнительница в личном блоге.А ведь еще пару месяцев назад в СМИ просочилась новость о том, якобы Анна Седокова лишилась бизнеса в РФ. По всей видимости, теперь эта информация неактуальна. «Как видно из документации, Анна Седокова является гражданкой Украины. Впрочем, чтобы зарегистрировать свое ИП в России, вовсе не обязательно быть обладателем российского паспорта. Однако бизнес автоматически закрывается, когда заканчивается срок действия вида на жительства (ВНЖ). Видимо, так и произошло в случае артистки. Если ВНЖ подошел к концу, Анна Седокова в течение двух недель должна покинуть страну. Либо, если ее поймают, певицу ждет процедура выдворения», — рассказывал юрист Михаил Алексеев в материале «КП».