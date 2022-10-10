. Антон Шагин дал денег брату - добровольцу

Актер Антон Шагин признался, что молится за брата. В конце сентября брат Антона Шагина добровольно отправился в Донбасс. Родственник актера уехал на СВО, не имея опыта службы. Звезда «Стиляг» ежедневно молится о здравии близкого человека. 38-летний Антон Шагин поддержал действия брата. Артист уверен, что Константин поступил как истинный патриот. «Брат не служил, но отправился на фронт. Это его осознанное решение. Я, узнав, был удивлен и невероятно горд одновременно. Он позвонил и сказал, что взял повестку. До этого не сообщал, чтобы я его не отговаривал. А я бы и не отговаривал», — заявил Антон в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».Если раньше звезда «Стиляг» не особо был близок с Константином, то теперь постоянно молится за него. «Делаю это и утром, и вечером. Надеюсь, с ним ничего плохого не произойдет. Прошу Богородицу, чтобы она избавила брата от злых людей и напрасной смерти. Когда провожал его, дал деньги на лекарства и личные нужды. Он не женат. Говорит: «Не создал ни карьеры, ни семьи, поэтому послужу Родине, защищу ее в решающей битве», — добавил актер. Шагин и сам помогает жителям Донбасса — несколько раз они вместе с супругой приезжали туда, чтобы поддержать дончан, страдающих от натиска ВСУ. А вот уехавших за границу Антон презирает. По мнению артиста, те, кто сбежал, еще ответят за свои поступки.