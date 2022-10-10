. Беды на Камчатке продолжаются. Трое мужчин пропали, а их внедорожник нашли завязшим в грязи

Буквально несколько минут назад в Сети появились тревожные новости о пропаже троих мужчин в Камчатском крае. О происходящем сообщили сотрудники МЧС.

Мужчины исчезли в районе Больших банных источников в Камчатском крае. О том, что они пропали, сообщила родственница одного из них. Женщина передала, что они направились в район родников на внедорожнике. До сих о них ничего не слышно. Мужчины не объявились.

Местные спасатели ищут пропавших и задействуют при поиске беспилотные летательные аппараты для осмотра территории с воздуха. На данный момент обнаружен лишь автомобиль пропавших, который увяз в грязи.

Напомним, в начале сентября на Камчатке погибли 9 туристов, включая гида, которые собирались покорить вулкан Ключевская Сопка. Тогда удалось выжить лишь трем путешественникам, среди них также был сопровождающий. Следствие разбирается в случившейся трагедии, однако уже известно, что руководитель компании «Экстрим Тайм», собравшей команду, помещен под арест.