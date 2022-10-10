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Белоруссия решила сохранить свои яйца для снижения цен

Белоруссия решила сохранить свои яйца для снижения цен«Ъ»: Белоруссия запретила экспорт в Россию молока, мяса курицы и яиц для снижения цен

Власти Белоруссии на прошлой неделе распорядились ограничить экспортные поставки мясо-молочной продукции, в том числе мяса курицы и яиц, ради сохранения и насыщения продукцией внутреннего рынка. Об этом свидетельствует письмо департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия, на которое ссылается «Коммерсантъ».

Ограничения затронули производителей брендов «Петруха», «Ганна», «Златко», «Знатные», а также продукции птицефабрики «Дружба», Рогачевского и Лепельского комбинатов. Всем им запрещен вывоз товаров из страны, в том числе в Россию.

Такие меры введены через остановку выдачи сертификатов, без которых поставки за рубеж невозможны. По мнению экспертов, единственной причиной решения стало желание остановить рост цен или даже понизить их на внутреннем рынке.

Письмо датировано 5 октября, а на следующий день президент республики Александр Лукашенко распорядился запретить любое повышение цен, за исключением того, что одобрят представители властей. Требование касается даже отмены различных скидок и акций. Нарушителям распоряжения грозят административными и уголовными делами, первые из них уже заведены.

Источники издания разошлись в вопросе влияния требований Минска на ситуацию в России. Один из них указывает, что Белоруссия ввозит в Россию порядка 120-140 тысяч тонн мяса птицы в год, значит, до конца года с рынка выпадут порядка 30 тысяч тонн. Это довольно значительный объем, поэтому рост цен неизбежен.

Вместе с тем другой представитель отрасли, прокомментировавший информацию, предположил, что рост цен ограничится несколькими процентами. К тому же это позволит российским поставщикам снизить потери, возникавшие из-за высокой конкуренции. Что касается молочной продукции, то у российских производителей накопились запасы на складах, а значит, остановка поставок из соседней страны позволит им продать собственную продукцию.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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