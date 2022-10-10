. Bethesda и Xbox представили уникальную Xbox Series X к 10-летию Dishonored
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Bethesda и Xbox представили уникальную Xbox Series X к 10-летию Dishonored

Bethesda и Xbox представили уникальную Xbox Series X к 10-летию Dishonored


Одна из франшиз Xbox и Bethesda, которая в этом году празднует юбилей, это Dishonored — ей исполняется 10 лет. На данный момент нет информации о разработке новой части, но Microsoft и Bethesda явно показывают, что франшиза не забыта.

К 10-летнему команды представили уникальную игровую приставку Xbox Series X в стиле Dishonored. Приобрести такую приставку не получится, только выиграть. Ниже на изображении можно посмотреть, как выглядит сама консоль и геймпад, который идет с ней в комплекте.


С подробностями конкурса можно ознакомиться в Twitter-аккаунте Bethesda.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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