. Bethesda и Xbox представили уникальную Xbox Series X к 10-летию Dishonored

Вадим Карасев





Одна из франшиз Xbox и Bethesda, которая в этом году празднует юбилей, это Dishonored — ей исполняется 10 лет. На данный момент нет информации о разработке новой части, но Microsoft и Bethesda явно показывают, что франшиза не забыта.

К 10-летнему команды представили уникальную игровую приставку Xbox Series X в стиле Dishonored. Приобрести такую приставку не получится, только выиграть. Ниже на изображении можно посмотреть, как выглядит сама консоль и геймпад, который идет с ней в комплекте.





С подробностями конкурса можно ознакомиться в Twitter-аккаунте Bethesda.