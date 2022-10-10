. Bethesda опубликовала новые арты Starfield к Всемирной неделе космоса

Вадим Карасев





Игроки ждут от Bethesda анонса точной даты релиза Starfield и новые детали об игре. На данный момент разработчики подобным делиться не готовы, но они дали возможность к Всемирной неделе космоса взглянуть на несколько новых артов по Starfield. Соответствующие изображения, которые можно видеть ниже, Bethesda разместила в своих социальных сетях.





Напомним, для Starfield студия Bethesda создала свой собственный стиль, который она называет NASA Punk. Под этим термином команда Starfield понимает научно-фантастическую вселенную, которая является простой для игроков, поскольку построена на реализме.

Релиз Starfield должен состояться в первой половине 2023 года на Xbox Series X | S и PC.