. Bethesda опубликовала новые арты Starfield к Всемирной неделе космоса
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Bethesda опубликовала новые арты Starfield к Всемирной неделе космоса

Bethesda опубликовала новые арты Starfield к Всемирной неделе космоса


Игроки ждут от Bethesda анонса точной даты релиза Starfield и новые детали об игре. На данный момент разработчики подобным делиться не готовы, но они дали возможность к Всемирной неделе космоса взглянуть на несколько новых артов по Starfield. Соответствующие изображения, которые можно видеть ниже, Bethesda разместила в своих социальных сетях.






Напомним, для Starfield студия Bethesda создала свой собственный стиль, который она называет NASA Punk. Под этим термином команда Starfield понимает научно-фантастическую вселенную, которая является простой для игроков, поскольку построена на реализме.

Релиз Starfield должен состояться в первой половине 2023 года на Xbox Series X | S и PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Пугачева подтвердила отъезд из России
Пугачева подтвердила отъезд из России
На Аляске выбирают самого толстого медведя (3 фото)
На Аляске выбирают самого толстого медведя (3 фото)
Bethesda опубликовала новые арты Starfield к Всемирной неделе космоса
Bethesda опубликовала новые арты Starfield к Всемирной неделе космоса
Нобелевскую премию по экономике вручили за исследование банков
Нобелевскую премию по экономике вручили за исследование банков
Лина Хиди тайно вышла замуж. На свадьбе были замечены Софи Тернер, Питер Динклэйдж и Эмилия Кларк
Лина Хиди тайно вышла замуж. На свадьбе были замечены Софи Тернер,
Магазины косметики убрали с полок товары Lamel из-за заявлений компании о теракте на Крымском мосту
Магазины косметики убрали с полок товары Lamel из-за заявлений
В Бельгии прокомментировали удары по инфраструктуре Украины
В Бельгии прокомментировали удары по инфраструктуре Украины
Сообщение об отправке мобилизованных на Кубани домой оказалось недостоверным
Сообщение об отправке мобилизованных на Кубани домой оказалось
В ЕС отреагировали на ракетные удары по Украине
В ЕС отреагировали на ракетные удары по Украине
В Минфине рассказали о последствиях санкций ЕС против криптокошельков россиян
В Минфине рассказали о последствиях санкций ЕС против криптокошельков
Разошелся с Такшиной и Арнтгольц, пропал из кино. Что происходит с Григорием Антипенко сегодня
Разошелся с Такшиной и Арнтгольц, пропал из кино. Что происходит с
Появились новые детали Xbox-эксклюзива Project Dragon от IO Interactive
Появились новые детали Xbox-эксклюзива Project Dragon от IO

Топ на сегодня

Представили коллекционный набор Need for Speed Unbound — с маркерами и балаклавой
Представили коллекционный набор Need for Speed Unbound — с маркерами
Энергетика зеркальной даты 10.10.2022: что нужно сделать в день двух «десяток», а что опасно
Энергетика зеркальной даты 10.10.2022: что нужно сделать в день двух
Доходы от Xbox за последний год превзошли доходы Nintendo
Доходы от Xbox за последний год превзошли доходы Nintendo
Попавшая в черный список Украины Анна Седокова: «Переезжаю. Полтора месяца жила в гостинице»
Попавшая в черный список Украины Анна Седокова: «Переезжаю. Полтора
«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой судьбой покоряет шоу «Ты супер!»
«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой

Еще по теме

NASA Punk и кастомизация кораблей впечатляют в Starfield главу Xbox Game Studios
Bethesda рассказала о вселенной Starfield и показала работу художника над артом
Первый геймплей Starfield представили на Xbox & Bethesda Showcase
Композитор Starfield: о масштабах игры, сюжете и ее отличиях от прошлых игр Bethesda