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Борис Корчевников выйдет в эфир с новым шоу

Борис Корчевников выйдет в эфир с новым шоу
Ведущий Борис Корчевников решил перезапустить свое шоу. Телеведущий уже в ближайший понедельник, 10 октября, презентует на канале «Россия 1» новый проект. Вместо программы «Судьба человека», где звезды раскрывали Борису Корчевникову свои личные тайны, в эфир будет выходить обновленная передача под названием «Жизнь и судьба». Снимают ее той же студии, что и «Судьбу человека». Декорации обновили, формат остался прежним – ведущий берет интервью у героя, зрители в студии поддерживают в нужные моменты аплодисментами.  
Изменились темы разговора и герои. Первым гостем обновленной программы станет актер Антон Шагин. Кроме звезд, гостями Бориса Корчевникова будут становиться и обычные люди. Проект будет выходить в эфир по будням в 9:30 минут, сообщает kp.ru.
# Шоу-бизнес Корчевников Борис
По материалам: z-aya

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