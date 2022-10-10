. Борис Корчевников выйдет в эфир с новым шоу

Ведущий Борис Корчевников решил перезапустить свое шоу. Телеведущий уже в ближайший понедельник, 10 октября, презентует на канале «Россия 1» новый проект. Вместо программы «Судьба человека», где звезды раскрывали Борису Корчевникову свои личные тайны, в эфир будет выходить обновленная передача под названием «Жизнь и судьба». Снимают ее той же студии, что и «Судьбу человека». Декорации обновили, формат остался прежним – ведущий берет интервью у героя, зрители в студии поддерживают в нужные моменты аплодисментами.Изменились темы разговора и герои. Первым гостем обновленной программы станет актер Антон Шагин. Кроме звезд, гостями Бориса Корчевникова будут становиться и обычные люди. Проект будет выходить в эфир по будням в 9:30 минут, сообщает kp.ru.