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Британцы начали строить планы по свержению Трасс

Британцы начали строить планы по свержению ТрассОбозреватель Guardian Эндрю Ронсли: в Британии хотят избавиться от Лиз Трасс

Жители Британии активно обсуждают, как сместить с поста премьер-министра Лиз Трасс, которая занимает его всего месяц. Об этом пишет главный политический обозреватель Guardian Эндрю Ронсли.

Журналист отмечает, что никогда прежде британский лидер не становился настолько непопулярным за такое короткое время. «Ее рейтинги одобрения упали ниже, чем у Терезы Мэй незадолго до того, как ей пришлось уйти в отставку, и ниже, чем у Бориса Джонсона незадолго до его изгнания с Даунинг-стрит», — говорит Ронсли.

Также обозреватель назвал Трасс «верховной жрицей узкой секты» и упомянул, что она «зачистила» почти всех, кто не был в ее команде.

Автор статьи считает, что сейчас Британия переживает череду бесконечных чрезвычайных ситуаций, когда недееспособное правительство изо всех сил пытается что-то сделать. «Раньше я говорил, что кабинет Бориса был худшим со времен Второй мировой войны. У нее — еще хуже», — заявил Ронсли.

Также журналист выразил мнение, что поддержка Трасс среди депутатов-консерваторов сходит на нет, как и ее короткое премьерство.

Ранее Лиз Трасс обвинили в многомиллиардных потерях британского фондового рынка. За первый месяц ее премьерства британский фондовый рынок потерял 300 миллиардов фунтов стерлингов (340 миллиардов долларов).

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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