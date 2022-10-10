. Чем закончится специальная военная операция для каждого из знаков зодиака?

Специальная военная операция (СВО), пожалуй, главная тема во всем мире. Многих людей волнует, когда и чем она закончится. Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова дала прогноз по этому поводу каждого знаку зодиака.

Овен

Скорее всего, для представителей этого активного огненного знака ситуация окончится кардинальными переменами в жизни. Овны не из тех, кого парализует страх, они не станут долго думать или пытаться подстроиться под новые обстоятельства, прежде чем сделают решительный шаг. Переезд в другую страну, смена места работы или даже сферы деятельности — что бы это ни было, прежней жизнь Овнов уже не будет. Но здесь не стоит бояться, ведь все перемены окажутся к лучшему.

Телец

Тельцы больше всего боятся перемен. Они не любят ничего, кроме рутины, и это, в сочетании с их врожденным упрямством, очень осложняет им жизнь в настоящий момент. Когда их привычный распорядок жизни нарушается, это вызывает у них немедленную панику. Так что представителям знака не позавидуешь — чем бы ни закончилась ситуация, без серьезных эмоциональных потерь и нервного истощения не обойтись.

Близнецы

Близнецы — одни из тех счастливчиков, которые могут просто не заметить, что что-то произошло. Их редко интересует политика и вообще то, что не касается их напрямую, для них не существует. А еще они обладают удивительной способностью к любой ситуации подстроиться и из всего извлечь выгоду. Так что за Близнецов можно быть спокойными — они потерь не понесут и разительных перемен в жизни не испытают.

Рак

Люди, принадлежащие к знаку Рак, эмоциональны по своей природе и не способны к зрелому подходу, к холодному расчету. Они склонны теряться в мыслях о страданиях и разрушениях. Кроме того, Раки склонны впадать в депрессию, если все идет не по их плану. Такое сочетание чрезмерной задумчивости и депрессии часто приводит к тревожности. В этот период представителям знака необходимо как можно больше заниматься практиками релаксации и стараться переключать свои мысли, а решение жизненно важных вопросов лучше доверить менее эмоциональным близким людям, иначе ситуация может закончиться разрушенной психикой.

Лев

Львов непросто сломать или застать врасплох. Эти представители огненной стихии, скорей всего, уже решили, как будут сопротивляться обстоятельствам, и дело осталось за малым. Они не боятся перемен и решаются на смелые шаги, так что многие представители знака эмигрируют, а те, кто останется, сумеют и здесь не потерять места под солнцем.

Дева

Девы по своей природе могут сердиться и проявлять агрессию, если дела идут не так, как они хотят. А в данной ситуации планы рушатся практически у каждого. Девы это просто ненавидят, и сейчас у большинства представителей знака в связи с этим внутренний кризис. Позже тревога может стать очень серьезной, и Девы уже это понимают, так что план действий у многих уже в разработке или даже на стадии воплощения.

Весы

Знак Весов жаждет баланса и справедливости, о которых сейчас не идет и речи во всем Мире. Все происходящее они считают катастрофой и откровенным провалом, тогда как для других это неизбежность и естественный этап жизни. Стремление Весов к гармонии также делает невероятно нерешительными в этот сложный момент. Они будут бесконечно взвешивать варианты действий, спрашивать мнения других, а потом все равно сомневаться, правильный ли выбор сделали.

Скорпион

В этот период многие Скорпионы испытывают настоящий экзистенциальный кризис. Происходящее вызывает у них глубокие и не самые приятные размышления о жизни и смерти. Многие предпочитают прятать истинные эмоции за маской цинизма, а другие призывают к гуманизму всех окружающих, в связи с чем ситуация для представителей знака может закончится совершенно новым кругом общения. Ссор, скандалов, расставаний, но также и обретения новых единомышленников не избежать.

Стрелец

Представители этого знака всегда стараются избегать лишней драмы и сосредотачиваются только на том, что для них важно. У них довольно спокойный подход к жизни, поэтому они не бегают по дому в панике, когда читают очередные новости. Вместо этого они излучают свое тепло и веселят друзей, которые приходят к ним за утешением. Они прирожденные оптимисты, которые умеют заражать своей энергией окружающих, так что для них все закончится хорошо.

Козерог

У Козерогов очень структурированный взгляд на Мир, что, безусловно, помогает им на пути к достижению успеха, но в таких стрессовых ситуациях иногда мешает. Если дела идут не по их тщательно продуманным планам, то перемены могут казаться им непреодолимыми, вызывая чувство обреченности и неизбежной неудачи. Если в связи с политическими событиями они не получат повышения, к которому стремились, или им придется переехать, их чувство цели подвергнется испытанию.

Водолей

Водолеям также придется тяжело. Несмотря на то, что этот причудливый знак всегда марширует под ритм собственного барабана, они легко и непринужденно переживают только те изменения, которые они инициируют лично. Если же перемены навязываются им авторитетной фигурой, властью, политикой, но и чувствуют себя зажатыми и подавленными. Так что без вреда для психики и эмоциональных потерь не обойдется. Но в какой-то момент их бунтарская сторона обязательно даст о себе знать.

Рыбы

Рыбы равнодушно относятся ко всем политическим событиям. Они не сосредотачиваются на этой теме, потому что предпочитают избегать лишнего стресса, который им больше ни для чего не нужен. Это ни в коем случае не сделает их счастливее. Они не заинтересованы в том, чтобы быть в курсе всех новых витков конфликта. Вместо этого они предпочитают держаться в стороне и, если возможно, погружаться мыслями в мечты, в которых, в конце концов, нет никаких забот. Так что из всех ситуации Рыбы в конце концов выйдут без особых потерь.