. Чистые и свежие: как отстирать кухонные полотенца до состояния новых

Ни одна хозяйка не может обойтись в быту без такого предмета, как кухонные полотенца. Обычно их нужно много, потому что они очень быстро загрязняются из-за частого использования, а порой даже не успевают просыхать. Согласитесь, что засаленные, грязные полотенца — это удар по имиджу женщины-хозяйки, потому есть смысл раз и навсегда решить проблему, которая занимает много сил и времени. Как же отстирать их до состояния новых?

Лайфхаки, которые помогут отстирать полотенца до состояния новых

Меньше всего хотелось бы прибегать к кипячению, ведь тогда цвета ткани будут беспощадно атакованы. К счастью, этого можно избежать. У нас есть несколько полезных советов, которые помогут сделать кухонные полотенца чистыми и свежими, будто новые.





Средство для посудомоечной машины. Возьмите таблетку для посудомойки и хорошенько ее раскрошите. Размешивать порошок нужно из соотношения 1 штука на пол-литра горячей воды. Как только таблетка полностью растворится, положите полотенца в эту жидкость на час. По истечении времени постирайте их в стиральной машине, как вы обычно это делаете.

Растительное масло. Как бы это странно ни звучало, но убрать старые пятна и желтизну поможет самое обыкновенное растительное масло. Вы удивитесь, сколь эффективен этот лайфхак как для вафельных полотенец, так и для махровых.

Что нужно делать? Возьмите большую кастрюлю и вскипятите в ней 5 литров воды. Кипяток налейте в таз и добавьте туда столовую ложку вашего отбеливателя, а также пару ложек порошка и одну подсолнечного масла, размешайте. Полотенца, предварительно смоченные в проточной воде, опустите в таз и оставьте на ночь.

Если загрязнения были очень сильными, можно дополнительно постирать их в машинке или же сразу приступать к полосканию.

Микроволновка. Еще один способ без кипячения — использование микроволновой печи. Он хорош своей быстротой и надежностью, большинство пятен должно исчезнуть.





Для начала смочите все полотенца и потрите грязные места хозяйственным мылом. Слегка отожмите влагу и положите их в полиэтиленовый пакет. Завязывать его при этом не нужно. Отправьте пакет в микроволновую печь и включите ее на три минуты на максимальную мощность. Если пятна застаревшие, повторите процедуру, а потом постирайте их привычным способом.

Перекись водорода. Поможет справиться с проблемой и обычная перекись водорода. Она убирает следы от жирных пятен и красящих веществ. Замочите ваши кухонные полотенца в растворе на полчаса, а потом постирайте их.