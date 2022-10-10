. Что такое Xbox Keystone и какая есть информация об этой консоли
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Что такое Xbox Keystone и какая есть информация об этой консоли

Что такое Xbox Keystone и какая есть информация об этой консоли
Фанатский рендер пользователя с 4chan, который представляет, как может выглядеть устройств

Сегодня игроки обнаружили на полке у Фила Спенсера некое игровое устройство, которое напоминает миниатюрную приставку Xbox Series S. Сразу после этого в сети появились предположения, что это устройство Xbox Keystone, про которое ранее в этом году возникали слухи и даже некоторые подтверждения от Microsoft. Коротко напомним, что такое Xbox Keystone, и какая есть информация об этом устройстве на данный момент.



Название Xbox Keystone впервые в этом году появилось, когда пользователи обнаружили в файлах Microsoft его среди других кодовых названий игровых приставок. Напомним, консоль Xbox One имела кодовое Xbox Durango, а Xbox Series X | S назывались Scarlett.




Еще до появления названия Xbox Keystone в сети, некоторые игровые журналисты и инсайдеры сообщали, что Microsoft работает над максимально дешевой версией консоли Xbox, которая «похожа на ТВ-приставку».



Согласно информации от инсайдеров, Xbox Keystone — это приставка, которая будет иметь интерфейс классической Xbox, но запускать игры на ней можно будет только через Xbox Cloud Gaming.



В мае этого года Microsoft подтвердила порталу Windows Central, что работала над подобной консолью, но приняла «решение отказаться от текущей версии устройства Keystone, сохранив полученные знания». Тем самым корпорация дала подтверждение, что идея разработки «облачной» консоли у нее действительно есть. Однако, в том объяснении говорилось о решении «переориентировать усилий на новый подход», который позволит максимальному количеству игроков получить доступ к Cloud Gaming. Полностью то заявление Microsoft можно посмотреть здесь.



Тогда же в мае известный журналист Том Уоррен рассказывал, что концепция Microsoft Xbox Everywhere включает в себя устройство для облачного гейминга, которое он называл «ТВ-шайба (TV Punk)».



Некоторые инсайдеры отмечали, что Xbox Keystone может поступить в продажу за $99,99 в комплекте с геймпадом.

Отметим, на данный момент Microsoft официально не подтверждает, что на полке у Фила Спенсера действительно было обнаружено новое игровой устройство семейства Xbox.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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