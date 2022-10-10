. День 10 октября в истории

Всемирный день психического здоровья.

Памятная дата ООН, установленная в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья.

По данным Всемирной организацией здравоохранения, каждый четвертый-пятый житель Земли страдает каким-либо психическим расстройством, а у каждого второго существует шанс заболеть психическим расстройством в течение жизни.

Всемирный день борьбы со смертной казнью.

Он был учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни, с целью сокращения количества смертных приговоров в мире.

Смертная казнь пока не запрещена международным правом, хотя в 1989 году Генассамблея ООН утвердила Второй факультативный протокол к Международному пакту по гражданским и политическим правам, направленный на отмену смертной казни. Также ООН неоднократно принимала резолюции, содержащие призыв к государствам ограничить применение высшей меры наказания и ввести мораторий на ее исполнение.

В настоящее время смертная казнь отменена практически во всех странах, входящих в Совет Европы. В России с 1996 года действует мораторий на применение высшей меры наказания, её альтернативой является пожизненное заключение.

По данным правозащитной организации «Международная амнистия», более 100 стран мира полностью отменили смертная казнь.

16 лет назад (2006) начала свою работу социальная сеть ВКонтакте.

Создателями сайта являются братья — Павел и Николай Дуровы. Первоначально ресурс позиционировал себя как социальная сеть для студентов и выпускников российских ВУЗов, а позднее — «социальная сеть для быстрой и удобной коммуникации между людьми по всему миру».

Сразу после запуска сайта, ВКонтакте стал стремительно набирать популярность: уже в июле 2007 года был зарегистрирован миллионный участник.

Сегодня эта социальная сеть занимает 15 место по популярности в мире. Ежемесячно ВКонтакте пользуются 100 миллионов человек.

22 года назад (2000) в Астане (Казахстан) был подписан договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

Свои подписи под документом поставили лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

Организация была создана для обеспечения режима свободной торговли, формирования единого экономического пространства, введения единой валюты и вступление стран-участниц во Всемирную торговую организацию.

Членами ЕврАзЭС были Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В январе 2006 года к организации присоединился Узбекистан, однако спустя два года приостановил своё участие. Статус наблюдателей при ЕврAзЭС имели Украина, Молдавия и Армения, а также Межгосударственный авиационный комитет и Евразийский банк развития.

1 января 2015 года в связи с началом функционирования Евразий­ского экономического союза ЕврAзЭС было распущено.

29 лет назад (1993) на Санкт-Петербургском канале начала своё вещание телекомпания НТВ.

Инициаторами создания телекомпании были журналисты Игорь Малашенко, Олег Добродеев и Евгений Киселев. В декабре 1993 года указом Президента РФ Бориса Ельцина ей был передан четвертый частотный канал и сети его распространения ежедневно с 18 часов. С 1996 года вещание на четвертой кнопке стало вестись в полном объеме.

Сегодня НТВ — крупнейший негосударственный федеральный телеканал, который транслируется во всех регионах России, а также в странах СНГ, Европы, Ближнего Востока, Северной Америки. Еженедельно НТВ смотрят около 40 миллионов россиян.

65 лет назад (1957) в бухте Черная Губа (архипелаг Новая Земля) осуществлен первый в истории пуск торпеды с атомным боезарядом с подводной лодки.

Разработкой торпеды занималось НИИ-400 (ныне АО «Концерн «Морское подводное оружие — ГИДРОПРИБОР»), ядерного заряда — КБ Министерства среднего машиностроения СССР. Вся боевая часть, в том числе и автоматика, была разработана в КБ-11.

Первая в мире торпе­да с ядерной боевой частью, получившая название Т‑5, была выпущена с подводной лодки С‑144. Она преодолела расстояние в 10 километров и взорвалась на глубине 35 метров. Мощность взрыва составила 10 килотонн.

66 лет назад (1956) был выпущен первый серийный автомобиль Газ-М21 «Волга».

Разработка автомобиля началась в 1952 году, а спустя два года был собран прототип будущей «Волги». Первые серийные автомобили сошли с конвейера Горьковского автозавода 10 октября 1956 года.

Всего за 14 лет производства было выпущено свыше 600 тысяч «Волг» различных модификаций.

74 года назад (1948) на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) состоялся первый успешный запуск первой отечественной баллистической ракеты — Р-1.

Она была разработана под руководством Сергея Королева по образцу немецкой ракеты Фау-2. Советскими инженерами удалось не только упростить технологию сборки ракеты, но и увеличить дальность её полета до 270 километров. Также на Р-1 появилась автоматическая инерциальная система управления, разработанная под руководством Николая Пилюгина.

Ракета была принята на вооружение в ноябре 1950 года и эксплуатировалась до 1960 года.

81 год назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны завершена Стратегическая оборонительная операция в За­полярье и Карелии.

За 103 дня (операция началась 29 июня) войска Се­верного и Карельского фронтов остановили наступление немецко-финских войск на мурманском, кандалакшском, петрозаводском и свирском направлениях. Тем самым были сорваны планы противника по захвату Мурманска и Ленинграда, а также Кировской железной дороги.

90 лет назад (1932) в Запорожье со­стоялось торжественное открытие ДнепроГЭС.

Строительство гидроэлектростанции было начато в 1927 году. Она стала одним из главных объектов плана Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО). Первый агрегат ГЭС был запущен в мае 1932 года, а уже в октябре того же года состоялось торжественное открытие станции.

Во время Великой Отечественной войны ДнепроГЭС был разрушен. Её восстановление продолжалось шесть лет. Станция была вновь запущена в 1950 году.

104 года назад (1918) Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет «О введении новой орфографии».

В январе 1918 года был издан декрет Народного комиссариата просвещения РСФСР «О введении нового правописания». Из русского алфавита исключались буквы Ѣ (ять), Ѳ (фита), І (и десятеричное), а вместо них вводились соответственно: Е, Ф, И. Твёрдый знак исключался в конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака. Также были изменены правила написания приставок, оканчивавшихся на з и с, и некоторых окончаний.

Декрет предписывал всем правительственным и государственным изданиям «печататься согласно новому правописанию», а школам внести соответствующие изменения в обучение грамоте. Однако документ Наркомпроса воспринимался больше как рекомендательный, и поэтому 10 октября 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР декретом «О введении новой орфографии» распространил его положения на «все правительственные издания, периодические (газеты и журналы) и непериодические (научные труды, сборники и т. п.), все документы и бумаги».

445 лет назад (1577) в Московском Кремле был создан Пушечный приказ — центральное военное учреждение XVI-XVII веков.

Он объединил Пушечные избы, которые были организованы во многих крупных городах, и Московский Пушечный двор. В ведении нового приказа было отдано производство артиллерийских орудий и снабжение войск боеприпасами. Также он контролировал крепостные укрепления и состояние засек.

Пушечный приказ управлялся боярином и двумя дьяками. Деньги на его содержание выделялись из Приказа Большой казны.

В 1701 году на базе Пушкарского приказа был создан Артиллерийский приказ, а в 1709 году — артиллерийская канцелярия.

Пушечный приказ стал прообразом Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России.

55 лет назад (1967) вступил в силу «Договор о принципе деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства».

Этот документ, определяющий основные правовые рамки международного космического права, был подписан в январе 1967 года странами-депозитариями (хранителями текста) США, Великобританией и СССР. Тогда же началось подписание договора другими государствами. На сегодняшний день его участниками являются более 100 стран мира.

Среди принципов Договора, запрет на размещения ядерного или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установки его на Луне или любом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве. Запрещено использовать Луну и другие небесные тела для испытания любого рода оружия, проведения военных манёвров или создания военных баз, сооружений и укреплений.

59 лет назад (1963) вступил в силу Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой (также известен как Московский договор).

Его подписанию предшествовали длительные переговоры СССР с Великобританией, США и Францией, которые начались в 1958 году в Женеве по инициативе Советского Союза. 5 августа 1963 года Договор был подписан представителями трёх ядерных держав — СССР, США и Великобритании, а 8 августа документ был открыт для подписания другими странами одновременно в Москве, Вашингтоне и Лондоне. 10 октября 1963 года Московский договор вступил в силу.

Документ запрещает испытания ядерного оружия в атмосфере, за ее пределами, включая космическое пространство, под водой, включая территориальные воды и открытое море. Помимо этого, установлен запрет на проведение любых ядерных взрывов, при которых происходит выход радиоактивных продуктов за пределы национальной территории.

В настоящее время участниками Договора является более 130 стран мира.

111 лет назад (1911) в Китае началась Синьхайская революция.

В начале XX века Китай находился в тяжёлом положении. Цинское правительство не могло справиться с кризисом и отсталостью, зависимость страны от западных держав усиливались. В Китае повсеместно начали вспыхивать восстания.

В начале октября 1911 года власти, узнав о подготовке мятежа в Учане, стали арестовывать заговорщиков. Революционеры решили начать восстание немедленно. 10 октября при поддержке нескольких подразделений Наньянской армии, расквартированных в Учане, они захватили город. Новые власти, объявив Китай республикой, призвали граждан перейти на их сторону. Восстание постепенно охватило всю страну.

В феврале 1912 года было объявлено об отречении последнего императора династии Цин Пуи от верховной власти и провозглашена Китайская Республика.

154 года назад (1868) началась Десятилетняя война — первое вооруженное выступление кубинского народа против испанских колонизаторов.

В этот день в провинции Орьенте началось восстание плантаторов под руководством Карлоса Мануэля де Сеспедеса. Вооруженная борьба охватила всю восточную часть острова. В 1869 году была принята Конституция, провозгласившая Кубу независимой федеративной республикой, избран президент, сформированы правительство и парламент. В 1870 на Кубе было отменено рабство.

Война продолжалась 10 лет, и закончилась подписанием Санхонского договора, согласно которому кубинцы получили право избирать своих депутатов в испанские кортесы, а рабы, сражавшиеся в рядах повстанческой армии, обрели свободу.