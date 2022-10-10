. Депутат Госдумы потребовал от авиакомпаний печатать билеты на русском языке

Вадим Карасев

Депутат Коткин потребовал от авиакомпаний печатать электронные билеты на русском языке

Депутат Госдумы Сергей Коткин обратился в Министерство транспорта с просьбой обязать авиаперевозчиков печатать билеты и посадочные на русском языке. Парламентарий ссылается на то, что английские термины путают пассажиров. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, Коткин рассказал Минтрансу о многочисленных жалобах граждан на перевозочные документы внутренних рейсов. Вся важная информация в них приводится на английском языке. «Это обстоятельство создает трудности для граждан, не владеющих английским языком», — говорится в его депутатском запросе.

Перевозчики же утверждают, что настроить печать на кириллице в системах бронирования Sabre и Amadeus невозможно. Для этого придется переходить на отечественные аналоги, однако авиакомпании не готовы отказаться от международных стандартов. При этом они настаивают, что не получали от пассажиров подобных жалоб. «Изменения в макете требуют от авиакомпании времени и определенных затрат»,— отмечают в Smartavia, назвав идею Коткина странной.

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов также считает, что необходимости в переводе посадочных документов на русский язык нет. Он отмечает, что дата и время вылета в билетах указаны интуитивно понятно, а место вылета в российских городах, где, как правило, всего один аэропорт, перепутать невозможно.

Эксперт допускает разночтение только в номерах выходов на посадку и мест в салоне, но пассажиры могут уточнить эту информацию, взглянув на табло. По мнению Зотова, выполнение требования депутата лишь создаст дополнительные трудности всем участникам процесса.

Ранее немецкая авиакомпания Lufthansa запретила пассажирам перевозить включенные Apple AirTag в багаже. Требование связано с тем, что гаджет относится к микроэлектронным устройствам с функцией передачи данных. При транспортировке такие девайсы должны быть отключены как и ноутбуки, планшеты и смартфоны.