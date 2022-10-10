. Депутаты расскажут, как работает законодательное регулирование платных медуслуг
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Депутаты расскажут, как работает законодательное регулирование платных медуслуг

Депутаты расскажут, как работает законодательное регулирование платных медуслуг

С сентября вступили в силу поправки к закону о защите прав потребителей и правила договоров на оказание платных медуслуг, расширяющие и конкретизирующие нормы о недопустимых условиях договора. Также ранее в Госдуму внесли проект закона, которым предлагается наделить власти регионов правом устанавливать максимальную стоимость платных медуслуг, которые уже оказываются по ОМС. В пресс-центре «Парламентской газеты» 10 октября в ходе «круглого стола» депутаты обсудят, какой сегмент рынка занимают платные медицинские услуги.

К участию приглашены заместители председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный и Татьяна Соломатина (по ВКС), член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, заслуженный врач РФ Айрат Фаррахов и член Комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко.

В ходе «круглого стола» они также обсудят, как работает ОМС в платных клиниках и все ли частные клиники обязаны принимать по ОМС, может ли частный сектор постепенно вытеснить бесплатное медицинское обслуживание. Кроме того, участники мероприятия расскажут о том, над какими еще инициативами по регулированию платных медуслуг работают в Госдуме.

Мероприятие начнется в 14.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Парламентской газеты» и в группе издания в соцсети «ВКонтакте». Онлайн- и видеовопросы можно присылать по адресу press-center@pnp.ru.

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По материалам: pnp.ru

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