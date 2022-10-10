. Дмитрий Певцов забрал 15-летнего сына из кадетского училища
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Дмитрий Певцов забрал 15-летнего сына из кадетского училища

Дмитрий Певцов забрал 15-летнего сына из кадетского училища
Актер Дмитрий Певцов признался, что после 3 лет учебы его сын Елисей ушел из кадетского училища. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова объяснили, почему их 15-летний сын Елисей бросил кадетское училище после трех лет учебы. Сам актер утверждает, что растит из сына настоящего патриота своей родины, а такие люди на диване не лежат. Говоря о том, почему они разрешили Елисею покинуть кадетское училище, Дмитрий Певцов дал понять, что все это они обсудили на семейном совете и сошлись во мнении, что их сын будет учиться в простой московской школе.
«Я пытаюсь сделать из него патриота. А патриот - это не человек, сидящий на диване. Чтобы любить свою родину нужно знать ее историю. У меня сын смотрит советские фильмы. И знает многое из того, что не знают его ровесники.
Такое решение  это внутренние наши какие-то вещи. Мы их сами решаем для себя», - заверил Певцов. Сейчас Елисею уже 15 лет. И он проживает непростой период переходного возраста, как и его сверстники. Юноша растет вдумчивым, серьезным и любознательным. Его мама Ольга Дроздова уверена, что пытливым умом ее Елисей пошел в отца. Сам Елисей отметил, что снова начал интересоваться музыкой, много времени уделяет фортепиано, готовится к концертам. В этом его поддерживает мама Ольга Дроздова.
«Он умный... в папу! Школа - это не свобода, уроки делать - это не свобода», - отметила актриса. «Как все 15-летние дети и у него переходный возраст. Слава Богу! Он живет в полной семье, с мамой и папой», - говорил Певцов в беседе с журналистами программы «Ты не поверишь!».
# Шоу-бизнес Певцов Дмитрий
По материалам: z-aya

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