. Дочь Варум и Агутина работает в США домработницей
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Дочь Варум и Агутина работает в США домработницей

Дочь Варум и Агутина работает в США домработницей
Дочь певицы Анжелики Варум и музыканта Леонида Агутина пошла по стопам родителей, однако пока ей приходиться подрабатывать, чтобы хватало на достойную жизнь. 23-летняя дочь певицы Анжелики Варум и музыканта Леонида Агутина, Елизавета пошла по стопам родителей и поет в группе Bruvvy band. Год назад Елизавета официально стала гражданкой США. Она жила там с ранних, лет, но местное гражданство смогла оформить только недавно. На родину своих родителей дочь Варум не приезжает, и в её окружении нет русскоговорящих друзей. Елизавета не желает получать от папы и мамы какую-либо помощь – ни в продвижении, ни материальную. И, поскольку дела у музыкантов сейчас идут не слишком хорошо, дочь Варум не чурается подработок. Как пишет портал informing.ru, Елизавета в свободное от сцены время не брезгует подрабатывать домработницей и даже курьером.
Стоит также отметить, что в Америке дочь Агутина и Варум предпочитает представляться другим именем - Лиз Холлоуэй. Пока девушка не может похвастаться популярностью и дает концерты в кафе и клубах. Кстати, дочь Варум и Агутина не похожа на других отпрысков знаменитостей. Она не хвастается дорогими вещами, живет музыкой, и почти не рассказывает о личном. Но в честь дня рождения своего возлюбленного Кайла Флинка Лиза делилась редким снимком с ним. По словам Варум, она во всем поддерживает дочь и уверена, что ее ждет большое будущее. Пока же артистка настоятельно советует наследнице не гнаться за успехом, а наслаждаться процессом.
# Шоу-бизнес Варум Анжелика
По материалам: z-aya

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