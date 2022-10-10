. Домработница Анастасии Макеевой вынесла ее грязное белье напоказ

Актриса Анастасия Макеева не жалеет своих сотрудников. Прислуга не выдержала нагрузки и попрощалась с актрисой. Женщина утверждает, что Анастасия Макеева каждый раз придумывала новые обязанности и не платила за дополнительную работу. Илона Айриянц проработала у Макеевой почти полгода. Изначально женщина должна была лишь приходить да раза в день, чтобы кормить многочисленных питомцев актрисы: кошек и собак. Также Илона выгуливала животных и убирала за ними. В первое время все шло так как договаривались стороны. Постепенно Анастасия нагружала ее маленькими просьбами: собрать или разобрать чемоданы, навести порядок в гардеробной, сложить одежду. Вскоре дошло и до готовки и вот уже Айриянц стала выполнять работу повара. «Я не просила сделать мне больше заработную плату, меня волновало количество рабочих часов. Мне не нравилось, что мне могли в час ночи позвонить и сказать: «Где мое концертное платье?» Я замужем, у меня в час ночи есть личная жизнь. Во- вторых я не костюмер. Почему я должна это знать? Меня не устроило то, что я пришла работать на одних условиях, а через какое-то время эти условия стали меняться» — возмущается бывшая домработница звезды.Илоне пришлось попрощаться с работодателем. Сейчас на ее месте трудится другая женщина. Однако Айриянц обеспокоена состоянием домашних животных. Недавно она видела собаку Макеевой, у которой на шее была загноившаяся рана. Илона считает, что актриса не уделяет должного внимания тем, кого приручила. «Это сколько можно не гладить, не смотреть за своим животным, чтобы эта рана дошла до такого размера. Животное мучается», — сообщила Илона. За Макееву вступилась супруга Аскольда Запашного. Она заверила, что телеведущая всегда с заботой относится к животным. «Я с Настей близко общаюсь. Она очень часто приходит к нам в цирк, она невероятно любит животных. Эта история кажется мне странной», — сказала Элен в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.