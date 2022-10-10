. Домработница Бориса Моисеева рассказала о его смерти
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Домработница Бориса Моисеева рассказала о его смерти

Домработница Бориса Моисеева рассказала о его смерти
Стало известно, что сгубило певца Бориса Моисеева. Смерть артиста на 69-м году вызывает все больше вопросов. Спровоцировал недоверие к естественному уходу из жизни артиста его брат Маркс Толкач, давно не видевший родственника, но все равно категорически настроенный против его арт-директора Сергея Гороха. Именно Горох был постоянно рядом со звездой, никого к нему не допуская. Он же нашел тело артиста. И ему же досталась шикарная квартира подопечного.
Вину директора в смерти Моисеева внезапно подтвердила домработница талантливого хореографа Лидия Александровна. Она 17 лет работала в доме Бориса и потому была в курсе всего, что там происходило. Более того, артист крестил ее внучку, а потому они практически породнились. Лидия Александровна считает, что знаменитость вел слишком неправильный образ жизни — пил и курил даже после второго инсульта. И Горох, полностью оградивший Моисеева от внешнего мира, ничуть этому не препятствовал. А потому действительно косвенно виновен в том, что произошло. «До глубины души жалко! Если бы занялся собой... Еще бы жил да жил»,  — горюет экс-домработница в эфире «Ты не поверишь!». При этом она не знает, что именно происходило с артистом в последние годы его жизни. Она покинула гостеприимный дом после того, как у Моисеева случился второй инсульт и потребовалось, чтобы рядом постоянно находился человек с медицинским образованием.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

Последние новости

В Китае спрогнозировали крах американской гегемонии
В Китае спрогнозировали крах американской гегемонии
Стас Садальский показал красавицу-блондинку, которая хозяйничает в его доме
Стас Садальский показал красавицу-блондинку, которая хозяйничает в
Анфиса Чехова живет за счет богатого ухажера
Анфиса Чехова живет за счет богатого ухажера
Лера Кудрявцева рассказала о мести за Крымский мост
Лера Кудрявцева рассказала о мести за Крымский мост
Домработница Бориса Моисеева рассказала о его смерти
Домработница Бориса Моисеева рассказала о его смерти
Дмитрий Певцов забрал 15-летнего сына из кадетского училища
Дмитрий Певцов забрал 15-летнего сына из кадетского училища
Кот избавился от улик, когда с ним начал говорить хозяин через камеру
Кот избавился от улик, когда с ним начал говорить хозяин через камеру
Звезда сериала "След" отправился на фронт, став бойцом Народной милиции ДНР
Звезда сериала "След" отправился на фронт, став бойцом
Эдита Пьеха устала от своих дней рождения
Эдита Пьеха устала от своих дней рождения
Кто заплатил за похороны Бориса Моисеева ?
Кто заплатил за похороны Бориса Моисеева ?
Анна Седокова обнажилась до невозможности
Анна Седокова обнажилась до невозможности
Виктория Боня в три раза увеличила себе губы во время восхождения
Виктория Боня в три раза увеличила себе губы во время восхождения

Топ на сегодня

Ритуалы и обряды на мощное Полнолуние Охотника 9 октября 2022 года
Ритуалы и обряды на мощное Полнолуние Охотника 9 октября 2022 года
Новости Game Pass за 1-8 октября: что добавили, анонсировали, скоро удалят и многое другое
Новости Game Pass за 1-8 октября: что добавили, анонсировали, скоро
Разин: «Я обратился к президенту РФ, чтобы смерть Юры Шатунова расследовали как убийство. И получил ответ»
Разин: «Я обратился к президенту РФ, чтобы смерть Юры Шатунова
«Выйти замуж за актера – было страшным сном»: Алеса Качер о браке с Вахтангом Беридзе и воспитании сына
«Выйти замуж за актера – было страшным сном»: Алеса Качер о браке с
Удивительные находки археологов и ученых (16 фото)
Удивительные находки археологов и ученых (16 фото)

Еще по теме

Брат Моисеева обвинил в смерти певца его директора
Брат Бориса Моисеева отказался приезжать на его похороны
Труп Бориса Моисеева подкинули в квартиру
Бориса Моисеева обокрали, заявил его брат