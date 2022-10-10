. Домработница Бориса Моисеева рассказала о его смерти

Стало известно, что сгубило певца Бориса Моисеева. Смерть артиста на 69-м году вызывает все больше вопросов. Спровоцировал недоверие к естественному уходу из жизни артиста его брат Маркс Толкач, давно не видевший родственника, но все равно категорически настроенный против его арт-директора Сергея Гороха. Именно Горох был постоянно рядом со звездой, никого к нему не допуская. Он же нашел тело артиста. И ему же досталась шикарная квартира подопечного.Вину директора в смерти Моисеева внезапно подтвердила домработница талантливого хореографа Лидия Александровна. Она 17 лет работала в доме Бориса и потому была в курсе всего, что там происходило. Более того, артист крестил ее внучку, а потому они практически породнились. Лидия Александровна считает, что знаменитость вел слишком неправильный образ жизни — пил и курил даже после второго инсульта. И Горох, полностью оградивший Моисеева от внешнего мира, ничуть этому не препятствовал. А потому действительно косвенно виновен в том, что произошло. «До глубины души жалко! Если бы занялся собой... Еще бы жил да жил», — горюет экс-домработница в эфире «Ты не поверишь!». При этом она не знает, что именно происходило с артистом в последние годы его жизни. Она покинула гостеприимный дом после того, как у Моисеева случился второй инсульт и потребовалось, чтобы рядом постоянно находился человек с медицинским образованием.