. Дженнифер Лоуренс рассказала о «потере контроля» после получения «Оскара»

Вадим Карасев

Актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о «потере контроля» из-за популярности

Американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказал о «потере контроля» из-за внезапной популярности. Интервью с ней опубликовало издание Vanity Fair.

«В промежутке между выходом "Голодных игр" и получением "Оскара" [за фильм «Мой парень — псих» в 2012 году] я превратилась в такой товар, что мне казалось, что каждое решение было большим групповым решением», — сказала артистка. Она добавила, что совсем недавно вновь начала обретать чувство собственной идентичности.

Ранее Лоуренс высказалась о разнице в гонорарах с Леонардо Ди Каприо, вместе с которым она снялась в фильме «Не смотрите наверх». «Послушайте, Лео приносит больше кассовых сборов, чем я. Мне очень повезло, и я довольна своим контрактом. Но в некоторых ситуациях требовать равной оплаты труда бывает очень неудобно. Уверена, другие женщины с таким тоже сталкивались», — сказала знаменитость.

Ее гонорар составил 25 миллионов долларов, а гонорар Ди Каприо — 30 миллионов. При этом имя Лоуренс идет в титрах первым.