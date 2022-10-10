. Дженнифер Лоуренс рассказала о «потере контроля» после получения «Оскара»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дженнифер Лоуренс рассказала о «потере контроля» после получения «Оскара»

Дженнифер Лоуренс рассказала о «потере контроля» после получения «Оскара»

Дженнифер Лоуренс рассказала о «потере контроля» после получения «Оскара»Актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о «потере контроля» из-за популярности

Американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказал о «потере контроля» из-за внезапной популярности. Интервью с ней опубликовало издание Vanity Fair.

«В промежутке между выходом "Голодных игр" и получением "Оскара" [за фильм «Мой парень — псих» в 2012 году] я превратилась в такой товар, что мне казалось, что каждое решение было большим групповым решением», — сказала артистка. Она добавила, что совсем недавно вновь начала обретать чувство собственной идентичности.

Ранее Лоуренс высказалась о разнице в гонорарах с Леонардо Ди Каприо, вместе с которым она снялась в фильме «Не смотрите наверх». «Послушайте, Лео приносит больше кассовых сборов, чем я. Мне очень повезло, и я довольна своим контрактом. Но в некоторых ситуациях требовать равной оплаты труда бывает очень неудобно. Уверена, другие женщины с таким тоже сталкивались», — сказала знаменитость.

Ее гонорар составил 25 миллионов долларов, а гонорар Ди Каприо — 30 миллионов. При этом имя Лоуренс идет в титрах первым.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Дженнифер Лоуренс рассказала о «потере контроля» после получения «Оскара»
Дженнифер Лоуренс рассказала о «потере контроля» после получения
США осудили российские ракетные удары по Украине
США осудили российские ракетные удары по Украине
Стала известна реакция Филиппа Киркорова на обвинения Бориса Корчевникова в богохульстве
Стала известна реакция Филиппа Киркорова на обвинения Бориса
Народные приметы и суеверия о том, к чему приводит разбитое стекло
Народные приметы и суеверия о том, к чему приводит разбитое стекло
Маленькое исчадие ада
Маленькое исчадие ада
Российские компании пожаловались на подорожание доставки из-за санкций
Российские компании пожаловались на подорожание доставки из-за санкций
Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж
Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Анастасия Уколова в первый раз родила
Анастасия Уколова в первый раз родила
Анна Семенович после липосакции забросила диеты и набирает вес
Анна Семенович после липосакции забросила диеты и набирает вес
Театр Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом
Театр Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом
Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросов
Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросов

Топ на сегодня

«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой судьбой покоряет шоу «Ты супер!»
«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов недели по версии редактора моды
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов
Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и снаряжение
Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Прыжок с парашютом прошел не плану
Прыжок с парашютом прошел не плану

Еще по теме

Дженнифер Лоуренс считает справедливым, что гонорар Леонардо ДиКаприо за фильм "Не смотрите наверх" был больше, чем у нее
Дженнифер Лоуренс хочет сняться в "Стражах Галактики" вместо "Людей Икс"
Дженнифер Лоуренс: «У меня нет ни аттестата, ни диплома»
Дженнифер Лоуренс рассталась со своим бойфрендом