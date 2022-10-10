. Екатерина Скулкина показала сына - именинника
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Екатерина Скулкина показала сына - именинника

Екатерина Скулкина показала сына - именинника
Звезда Comedy Club, 46-летняя актриса Екатерина Скулкина поделилась фото сына Олега  в день его рождения. Звезда шоу Comedy Woman живет в счастливом браке с Денисом Васильевым. Супруги встретились во время учебы в медицинском институте и поженились в 2000 году. Ради карьеры на телевидении Скулкина перебралась из Казани в Москву. После этого у пары наступил сложный период в отношениях. Однако супруги смогли все преодолеть. В 2008 году у них появился родился сын Олег.
Сегодня Екатерина посвятила публикацию сыну. Артистка поделилась кадрами, на которых видно, как подросток завис в аэротрубе. На нем был специальный синий комбинезон, белый шлем и кроссовки. Мальчик парил в воздухе и улыбался.
«Сынок, с днём рождения! Ты — невероятное и самое большое счастье в моей жизни! Ты такой светлый, мудрый, великодушный, чистый и любимый! Пусть твой старт во взрослую жизнь будет таким же лёгким, изящным, ловким и красивым, как это случилось сегодня! Пусть твои крылья набирают сил! И пусть все звёзды над Землёй светят для тебя!» — пожелала Скулкина. Телеведущая последовала примеру ребенка. Она призналась, что полет в аэротрубе стал для для нее необычным опытом. Тем не менее, ради сына телезвезда пошла и на такой эксперимент. «Не знаю, как я решилась на этот экспириенс, но... мы сделали это. Если женщина готова на всё ради мужчины, значит этот мужчина — её сын», — отметила Екатерина. В аэротрубе она летала в комбинезоне вишневого оттенка.
Екатерина Варнава разделила радость с бывшей партнершей по женскому шоу. «С днём рождения нашего Ежа», — написала она. На это Скулкина ответила, что ее сын крайне удивится от поздравления. Елена Борщева присоединилась к Варнаве. «С днем рождения сына! Помню его еще в животике», — заверила артистка. Поклонники Скулкиной оставили много комплиментов для нее, а также поздравлений для Олега.
«Пусть будет счастливым! Катя, спасибо, что дали жизнь такому замечательному мальчику», «Как быстро! Сладких объятий!», «Поздравляем с тем, что вы однажды так верно выбрали друг друга», «Как же она прекрасна и легка! Как пушинка», «Какое это счастье!», — высказались подписчики.
# Шоу-бизнес Скулкина Екатерина
По материалам: z-aya

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