. Евгений Петросян спас спивающегося Морозова

Артист Евгений Петросян протянул руку помощи коллеге. Александр Морозов долгие годы выступал в юмористическом шоу «Кривое зеркало». Бесконечные перелеты, гастроли и работа повлияли на комика — он стал плохо себя чувствовать, набрал лишний вес и начал пить. Ситуация была очень серьезная. Остановить Морозова не могли ни родные, ни близкие люди. Как он сам позже признавался, еще бы чуть-чуть и его загулы могли бы иметь непоправимые последствия. И в этот момент руку помощи ему протянул Евгений Петросян. Причем, сам Александр не просил его об этом, просто однажды легенда эстрады оказался у него на пороге и начал действовать.«Когда мне было плохо, Петросян узнал об этом и приехал. Я ничего не знал, он просто постучал в дверь, зашел, собрал меня с пола, отвез в больницу и пролечил. Хотел бы, чтобы люди стали щедрыми на добро», — признался Александр в эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1». Когда Морозов понял, что не одинок и рядом есть люди, которые готовы ему помочь, то взялся за себя. Он бросил пить, а также решил изменить внешность. Так как диеты и спорт уже не помогали, то Александр лег под нож пластического хирурга. Ему сделали несколько операций: уменьшили желудок, отрезали лишнюю кожу, а также совершили косметические процедуры. Звезда «Кривого зеркала» признавался: раньше ему уже было все равно, его не интересовали женщины, работа, окружающий мир. С тех пор прошло несколько лет, и все нормализовалось. Морозов призывает всех следить за здоровьем, не запускать себя и обращаться к профессионалам, если возникла проблема.