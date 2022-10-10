. Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж

Певец Филипп Киркоров ошарашил поклонников новой внешностью. Артист решил стать блондином. По всей видимости, артист нарастил волосы, представ с удлиненным каре и волнистыми прядями. В таком виде Филипп Бедросович вышел на сцену в Нижнем Новгороде, куда отправился в рамках юбилейного гастрольного тура по России. Певец предстал перед публикой в сверкающей тунике с накидкой в стиле барокко. Однако старания поп-короля отечественной эстрады поклонники в Сети не оценили. «Кошмар, что у него с волосами? Как долго он их не мыл?», «Алла Борисовна, вы ли это?», «Что вы себе навертели на голове? Разве это подходит мужчине в годах?», «Как мальчик все молодится, неужели сложно сделать солидную стрижку?», — высказали свое мнение пользователи. Впрочем, некоторые высказали мнение о том, что кудрявые белокурые пряди — всего лишь парик. Несколько месяцев назад в Сети появились снимки, на которых отчетливо видны залысины на голове артиста.Оказывается, поп-король стал лысеть, а роскошные волосы, с которыми он щеголяет на концертах и в клипах, — это лишь умело сделанные парики. Всему виной свита: Киркоров рассказал о борьбе со своим главным грехом Читать материал Артист как-то рассказал, что одно время у него были жуткие проблемы с волосами, поэтому их пришлось сбрить. Это случилось на съемках клипа «Ролекс» с блогером Давой. Тогда Филипп Бедросович предстал с эффектными дредами. Но после съемок снять эти дреды не представлялось никакой возможности: только с собственными волосами. Тогда Киркоров и принял решение все сбрить и отращивать новые волосы.