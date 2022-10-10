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Финансовые трудности и ухудшение здоровья: у каких знаков зодиака начнется черная полоса в октябре 2022 года

Финансовые трудности и ухудшение здоровья: у каких знаков зодиака начнется черная полоса в октябре 2022 года

Первая половина октября будет благоприятной для многих людей. Но вот о второй половине месяца такого не скажешь. Слияние Солнца и планеты изобилия Венеры вызовет негативные эмоции, а вследствие этого резкие изменения настроения и наступление неприятностей. В зоне риска находятся три представителя зодиакального круга. Узнайте, у каких знаков наступит черная полоса в октябре 2022 года.

У каких знаков зодиака в октябре 2022 наступит черная полоса

Период до 15 октября пройдет в духе гармонии, поэтому не стоит беспокоиться о существенных переменах, и можно в полной мере насладиться каждым мгновением.

Но вот во второй половине месяца некоторым представителям знаков зодиака стоит быть осторожными и внимательными, так как планетарное расположение будет иметь негативное воздействие на их настроение и восприятие, что может повлечь за собой кучу неприятностей. Узнайте, кому не повезет больше всего.


Ракам

Под влиянием расположения планет вы решите переоценить свои силы и возможности. Это, в свою очередь, негативно скажется на вашем физическом состоянии, и может даже вызвать трудности в общении с представителями противоположного пола. Помните, что нельзя «заедать» сложности, нужно искать их причину и принимать решительные меры. В противном случае вас ждет сбой в работе сердечно-сосудистой системы, возникнет острая усталость и апатия ко всему. А с таким набором трудностей достичь желаемого будет очень тяжело.

Львам

У Львов во второй половине октября возникнут непредвиденные траты, которые негативно скажутся на общем финансовом состоянии. А если вдобавок к этому вы не будете прислушиваться к тому, что говорит вам ваше руководство, тогда вообще придется тратить свои нервы на решение контрольных ситуаций. Из-за общей напряженности также могут возникнуть разногласия и ссоры с любимым человеком. Помните, чтобы избежать негативных последствий, постарайтесь спокойно обсудить с партнером все вопросы, в которых у вас расходятся мнения, и не бойтесь идти на компромисс.

Весам

Отношения, которые у вас совсем недавно начались, могут неожиданно закончиться во второй половине октября. Эту неприятность можно было бы спокойно пережить, но вслед за ней удача вас покинет и в финансовой сфере. А все потому, что вы настойчиво игнорируете подсказки профессионалов и опытных друзей. Постарайтесь контролировать свои эмоции и прислушиваться к близким, если не хотите, чтобы ситуация в разы ухудшилась.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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