Вадим Карасев

Представитель МИД Франции Лежандр отказалась комментировать подрыв Крымского моста

Франция отказалась комментировать взрыв на Крымском мосту и заявила о поддержке Киева. Так на вопрос об участии Украины в подрыве объекта отреагировала представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр, сообщает ТАСС.

«Что касается произошедшего в Керченском проливе, у нас нет комментариев по поводу этих событий», — отметила представитель. Она добавила, что Париж будет поддерживать «суверенитет и территориальную целостность» Украины, несмотря на подобные обвинения в том, что взрыв устроен украинскими спецслужбами.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Там взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По последним данным Следственного комитета, три человека погибли. Заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России. Он предостерег Киев от ударов по территории России, подчеркнув, что ответ на новые теракты будет жестким.