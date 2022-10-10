. Франция отказалась комментировать устроенный Украиной взрыв на Крымском мосту
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Франция отказалась комментировать устроенный Украиной взрыв на Крымском мосту

Франция отказалась комментировать устроенный Украиной взрыв на Крымском мосту

Франция отказалась комментировать устроенный Украиной взрыв на Крымском мостуПредставитель МИД Франции Лежандр отказалась комментировать подрыв Крымского моста

Франция отказалась комментировать взрыв на Крымском мосту и заявила о поддержке Киева. Так на вопрос об участии Украины в подрыве объекта отреагировала представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр, сообщает ТАСС.

«Что касается произошедшего в Керченском проливе, у нас нет комментариев по поводу этих событий», — отметила представитель. Она добавила, что Париж будет поддерживать «суверенитет и территориальную целостность» Украины, несмотря на подобные обвинения в том, что взрыв устроен украинскими спецслужбами.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Там взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По последним данным Следственного комитета, три человека погибли. Заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России. Он предостерег Киев от ударов по территории России, подчеркнув, что ответ на новые теракты будет жестким.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Российские компании пожаловались на подорожание доставки из-за санкций
Российские компании пожаловались на подорожание доставки из-за санкций
Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж
Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Анастасия Уколова в первый раз родила
Анастасия Уколова в первый раз родила
Анна Семенович после липосакции забросила диеты и набирает вес
Анна Семенович после липосакции забросила диеты и набирает вес
Театр Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом
Театр Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом
Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросов
Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросов
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется проявить бдительность
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется
Подборка забавных объявлений (16 фото)
Подборка забавных объявлений (16 фото)
Франция отказалась комментировать устроенный Украиной взрыв на Крымском мосту
Франция отказалась комментировать устроенный Украиной взрыв на
В трауре и навеселе: Дженнифер Лопес отплясывала на похоронах магната вместе с его вдовой
В трауре и навеселе: Дженнифер Лопес отплясывала на похоронах магната
Крупное дополнение Rock Band Rivals стало доступно бесплатно на Xbox
Крупное дополнение Rock Band Rivals стало доступно бесплатно на Xbox

Топ на сегодня

«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой судьбой покоряет шоу «Ты супер!»
«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов недели по версии редактора моды
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов
Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и снаряжение
Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Прыжок с парашютом прошел не плану
Прыжок с парашютом прошел не плану

Еще по теме

Пентагон отказался комментировать взрыв на Крымском мосту
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
В Евросоюзе отказались комментировать подрыв Крымского моста