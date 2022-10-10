. Годом какого животного будет наступающий 2023-й

Несмотря на то, что Новый год–2023 еще не скоро, многие уже задаются вопросами: какого он животного по восточному гороскопу. Гороскоп на 2023 год предсказывает, что у многих людей в новом году будут более благоприятные условия, чем можно ожидать. Многие попрощаются со своей монотонной жизнью и откроют для себя новую сторону.

Год какого будет 2023-й





Наступающий 2023-й, согласно восточному календарю, будет считаться годом Черного Водяного Кролика. Этот символ вступает в свои права раз в 60 лет. Каким характеризуют его астрологи? Считается, что Кролик – животное, обладающее довольно мягким и спокойным нравом. В реальной жизни этот пушистый зверек вызывает приятные и позитивные эмоции, также важно, что серьезного вреда человеку он нанести не может. Эти качества проецируются и на символ грядущего года. Именно поэтому специалисты прогнозируют относительно спокойный и счастливый период без глобальных потрясений.

Китайский Новый год начнется с 22 января 2023 года и продлится до 9 февраля 2024 года. Стоит отметить, что каждый год дата начала года меняется. Новый Год в Китае наступает в период между 21 января и 20 февраля. Привычный для нас 2023 год будет для китайцев 4721 годом.

Что принесет Год Черного Водяного Кролика 2023

Год Кролика занимает четвертое место в 12-летнем цикле китайского гороскопа и считается самым счастливым в восточном календаре.

Удачу Кролик принесет и в решении квартирного вопроса. Всем, кто еще не обзавелся собственным жильем, поступит выгодное предложение в новом 2023 году.

Благоприятным это время станет и для путешествий. Обязательно стоит посетить родственников, живущих в других городах. Кролик оценит ваше стремление быть рядом с близкими и подарит удачу и успех.

Неожиданных карьерных скачков символ Нового 2023 года не принесет, но благосклонно отнесется к стараниям и трудолюбию. Считается, что, когда балом правит Кролик, особенно везет адвокатам, секретарям, помощникам руководителей и судьям.

Спугнуть удачу в 2023-м можно крупными ссорами и спонтанными решениями. В новом году все конфликты лучше решать мягкой силой, договариваться и идти на компромиссы.