. Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется проявить бдительность

Тамара Глоба сделала прогноз на 11 октября 2022 года. Специалист настоятельно рекомендует представителям знаков зодиака обязательно проявить бдительность во всех сферах деятельности.

Какие новости будут ждать 11 октября 2022 года Овна, Тельца и Близнецов





Овен

Ситуация будет складываться очень неоднозначно. Именно поэтому Овну придется сильно поволноваться. Однако и в этот период удастся сдержать свои эмоции и все проконтролировать. Нервная система будет на исходе. Поэтому стоит в таком бешеном темпе находить время и на себя. Отдых никто не отменял. Вторая половинка сможет рассеять заблуждения, с которыми Овен живет уже на протяжении долгого времени.

Телец

Невероятная уверенность в себе иногда играет с Тельцом злую шутку. Ведь он берется за такие дела, на которые у него просто не хватает сил. Если так происходит, то Тельцу стоит найти поддержку у других. Уступчивость во время переговоров поможет им добиться именно того, чего так хотелось. На собеседников совсем не стоит давить. Нужно постараться сделать вид, что все очень даже интересно. Такая хитрость обязательно поможет.

Близнецы

Начало дня может заставить Близнецов даже немного понервничать. Однако ближе к обеду напряженная ситуация обязательно поменяется в лучшую сторону. Астролог рекомендует не воспринимать любые мелочи так близко к своему сердцу. Если возникнет возможность немного отдохнуть или провести увлекательно время, то нужно не думая соглашаться. Порадовать близких приятным сюрпризом будет совсем не лишним.

Приблизятся к исполнению мечты 11 октября 2022 года Рак, Лев и Дева





Рак

Ожидается очень интересный и увлекательный день. Все будут просто крутиться вокруг Рака. Такой исход событий ему будет безумно нравиться. Люди могут обратиться за помощью. Если есть такая возможность, то не стоит отказываться. Все добрые дела обязательно вернутся. Одинокому Раку удастся завоевать сердце человека, который уже давно нравится. Даже сильная усталость в конце дня никак не сможет испортить настроение Рака.

Лев

Сомнения совсем перестанут беспокоить Льва. Он станет просто невероятно уверенным в своих силах. Такой настрой будет очень кстати. Лев сможет не только позаботиться о себе, но и помочь ближним людям. В итоге Лев получит восхищение со стороны окружающих. Можно также приглашать гостей. Лев сможет показать себя настоящим хозяином и развлечь всех своих гостей. В итоге все останутся невероятно довольными.

Дева

Просто идеальное время для того, чтобы отдохнуть. Астролог не рекомендует приниматься за важные дела. Существует большая вероятность получить много проблем. Ведь принятые решения в итоге могут оказаться просто ошибочными. Вечером удастся провести время с родными людьми. Дева будет знать важное известие, которое всех порадует.

Будут ли довольны 11 октября 2022 года Весы, Скорпион и Стрелец





Весы

В этот день Весы поймут, что для достижения цели им будет нужна помощь других. Поэтому будут стараться всячески избегать ссор и недопонимания с окружающими. Такая тактика поможет им добиться именно того, чего так хотелось. Для душевного спокойствия вечером Весам стоит побыть наедине со своими мыслями. В дружеской форме об этом стоит предупредить свою вторую половину.

Скорпион

В начале дня стоит заняться всеми вопросами, которые касаются финансов. Это просто прекрасное для таких мероприятий время. Ведь получится не только сэкономить, но еще и приумножить свои деньги. На работе удастся подписать выгодный контракт, о котором так давно мечтал Скорпион. К вечеру он будет усталым не только морально, но и физически. Однако результат этого будет стоить.

Стрелец

Душевная гармония будет вместе со Стрельцом на протяжении всего дня. Ничего не сможет вывести его из себя. Тем более ничего страшного звезды Стрельцу и не обещают. Могут возникать конфликты и недопонимания, однако все они будут очень быстро проходить. Близких людей представитель знака сможет понимать даже без лишних слов. Такая сильная связь будет продолжаться на протяжении всего дня.

Будут ли держать под контролем свои эмоции 11 октября 2022 года Козерог, Водолей и Рыбы





Козерог

Утро может начаться очень хорошо. Козерог получит предложение занять новую должность. Однако соглашаться стоит только в том случае, когда Козерог будет на 100% уверен в своих силах и знаниях. Иначе можно только испортить себе жизнь. Правильное питание позволит Козерогу сохранить здоровье всего организма.

Водолей

На работе может возникнуть напряженная обстановка. Однако умение Водолея договариваться с другими людьми поможет со всем справиться. После этого он сможет приступить со спокойным сердцем к своим обязанностям.

Рыбы

Здоровье Рыб будет под ударом. Особенно это касается психологического состояния. Поэтому стоит меньше принимать все близко к сердцу. Расслабляющая ванна и спокойная музыка обязательно наладят самочувствие представителей знака.