. Гороскоп Павла Глобы на неделю с 10 по 16 октября 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из самых известных астрологов на планете — основатель своей школы астрологии и просто отличный эксперт в области прогнозов. Настало время узнать, какой будет текущая неделя и что ждет каждого из Знаков Зодиака с 10 по 16 число.

Октябрь в самом разгаре, поэтому чтобы холодная погода и уменьшенная длина дня не вгоняли вас в депрессию, рекомендуем следовать простым рекомендациям астролога, собранными в статье на портале Woman’s day. Мы же расширили для вас эти советы, дав чуть больше полезной информации о том, как обойти неприятности, проблемы и избавиться от плохого настроения.

Овен

Овны могут встретить на своем пути много неприятных людей, поэтому для энергетической и магической защиты им лучше пользоваться защитным амулетом — например, черной нитью на запястье. Всем, кто находится в отношениях, лучше беречь их любыми способами. Наступает то самое время, когда нельзя срываться на близких и родственниках, на друзьях и товарищах. Нужно быть чуткими и внимательными. Что касается работы и бизнеса, то в этой сфере лучше пока быть тише воды и ниже травы, занимаясь привычными делами и уже начатыми проектами.

Телец

У Тельцов наступает крайне позитивное время для того, чтобы попробовать избавиться от вредных привычек, блокирующих путь к счастью. Это то самое время, когда представители данного Знака могут стать лучше. Важно также научиться вовремя останавливаться в пылу ссор и конфликтов. Астролог советует ни в коем случае не портить отношения с близкими, друзьями, второй половинкой и коллегами. Если не хватит сил и временных ресурсов для своих близких, лучше сказать им об этом заранее, чтобы не давать ложные надежды о приятном совместном времяпрепровождении.

Близнецы

Самый благоприятный день недели для Близнецов — 10 октября. В понедельник этих людей ждет много удачи и хорошее настроение, а также возможность серьезно преуспеть в работе, особенно если она связана с рекламой, маркетингом, составлением текстов, переговорами. Не исколочено, что вся неделя будет невероятно продуктивной, но слегка нервной и местами напряженной. Успокоиться в сложной ситуации этим людям помогут три простые техники. Любые творческие начинания этих людей также обретут удачу. Еще период с 10 по 16 число можно и даже нужно посвятить уходу за собой.

Рак

Рабочие проблемы будут весьма назойливыми и порой необычными, поэтому Ракам будет не до любви и не до отдыха. Также велика вероятность того, что эти людям встретятся с бытовыми трудностями. Придется больше времени посвящать домашним делам. Не лишними будут позитивные установки на каждый день. С их помощью Раки смогут остаться замотивированными. Текущий период не располагает к ярким поступкам и словам, но зато его можно смело посвятить заботе о близких и второй половинке. Поступки Раков скажут все сами за себя.

Лев

На этой неделе Львы могут стать жертвами мошенников, поэтому лучше сразу поставить энергетический щит от таких людей. Это очень важно для тех, кто много общается по работе в интернете и по телефону. Во время живого общения обмануть Львов будет очень сложно. Другой очень серьезной проблемой для этих людей могут стать неурядицы со здоровьем. Важно теплее одеваться и помнить о мерах защиты от вирусных инфекций. Это замечательный период для общения, поисков любви, путешествий. Львы станут более притягательными и красноречивыми.

Дева

У Дев на этой неделе возможны как высокие и неожиданные взлеты, так и резкие падения. В такие периоды важно уметь радоваться неудачам. Если этого не делать, то можно упустить шансы на успех и эффективное саморазвитие. Большие благоприятные изменения будут ждать Дев в любовной сфере. Особенно сильно это коснется тех, кто уже нашел вторую половинку, но пока не знает, как произвести на нее хорошее впечатление. Всем, кто пока в поисках, тоже улыбнется удача, но для этого придется немного раскрепоститься. Это замечательное время для финансовых операций любого типа, а также вложения средств в ценные бумаги.

Весы

Благоприятные энергетические потоки, созданные на этой неделе ночными светилами, могут привести Весов к победам на всех возможных фронтах, но нужно быть чуточку осторожнее, поскольку настроение этих людей в конце недели может стать волнообразным и в некотором роде непредсказуемым. Чтобы удержаться на плаву и взять свою жизнь под контроль, Весам стоит воспользоваться четырьмя базовыми техниками управления своей энергией. Можно принимать важные и судьбоносные решения относительно денег, работы, бизнеса. В любовной сфере Весам тоже повезет.

Скорпион

Скорпионам нужно перестать нервничать и принимать необдуманные решения. Чтобы сберечь свое здоровье, им стоит выработать полезные привычки, которые помогают беречь энергию и силы, а также укрепляют нервы. Если в работе и делах будет что-то тормозиться, то только из-за самих Скорпионов. Ругать за всё судьбу и Вселенную точно не стоит. Важно быть самокритичными, но в меру, чтобы не формировать в себе неуверенность. В финансовом плане этим людям нужно будет больше экономить, поскольку крупные покупки могут оказаться крайне убыточной авантюрой.

Стрелец

Стрельцы в начале недели смогут реализовать все свои планы и идеи. Это будет великолепное время для активности во всех сферах жизни — не только в бизнесе и в работе. После удачного аспекта Меркурия и Юпитера 12 октября, с четверга энергетика Стрельцов пойдет на спад. Это может привести к небольшим внутренним колебаниям. Вернуть в случае чего свою уверенность им помогут пять простых упражнений. Большое внимание стоит уделять отношениям, особенно если те переживают не лучшие времена. Нужно быть более учтивыми с близкими людьми.

Козерог

Козерогов о приближении удачи или проблем может предупреждать сама Вселенная специальными знаками. Удача будет рядом с представителями данного Знака, причем новых возможностей окажется достаточно много. Пытаться преуспеть сразу на всех фронтах не стоит. Лучше немного осторожнее распоряжаться своим временем, уделяя внимание только самому главному. Всем Козерогам, которые долгое время находятся в отношениях, может стать чуточку сложнее достигать гармонии со второй половинкой. Успокоить нервы можно занимаясь домашними делами.

Водолей

Водолеям стоит опасаться плохих людей с негативной энергетикой. Ранее мы рассказывали о том, как таких людей можно распознать. Сейчас это предельно важно, поскольку Водолеи с высокой вероятностью окажутся в центре внимания. Вероятность обрести счастье в любви крайне велика. Именно поэтому Водолеям нужно быть самими собой. В бизнесе и финансовой сфере в целом представителям данного Знака Зодиака тоже будет везти. Они могут совершать важные покупки, проявлять активность, вкладывать средства в саморазвитие.

Рыбы

Перед Рыбами 11, 12 и 16 числа могут открыться любые двери. Все, что им необходимо — это просто избавиться от лени и не откладывать жизнь на завтра. Что касается других дней, то они будут уже не такими радужными. Возможно, что для сохранения и приумножения успеха. Им придется избавиться от того, что тянет их вниз. Это могут быть как различные убеждения, так и люди. В любви Рыб ждет теплый и приятный период. Всем. У кого были трудности в общении со второй половинкой, смогут их преодолеть. Нужно лишь верить в лучшее и быть добрее.