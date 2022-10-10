Художник превратил мультяшных зверей Диснея в стиляг, которые теперь ещё больше стали похожи на людей
Мультфильмы сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни, начиная с ранних лет. Отсюда неудивительно, почему их герои часто становятся вдохновением для творческих людей. Так, к примеру, художник под ником mastermindsconnect тоже не смог пройти мимо мультяшек и немного пофантазировал над их новым имиджем. Под чутким руководством
mastermindsconnect звери из мультфильмов теперь стали обладателями стильных нарядов, которые очень даже идут к их мордахе.
Герои из мультфильма «Бэмби»
Чип и Дейл
Плуто
Чудовище из мультика «Красавица и Чудовище»
А как вы считаете, какой прикид Чудовищу подходит больше? Хулигана или джентльмена?
Топотун из мультфильма «Бэмби»
Чеширский кот из «Алисы а стране Чудес»
Озорной Терк из мультика «Тарзан»
Абу из мультфильма «Аладдин»
Абу, ну всё как всегда…
Друзья навек из мультика «Король лев»: Симба, Пумба и Тимон
Многоуважаемый Рафики
Шрам
Муфаса
Добродушная Кала — приёмная мама Тарзана
Здесь же и медведь Балу
Яго из «Аладдина»
Понго из мультфильма «101 далматинец»
Модная Киара
Деловой Керчак
Здесь вы найдёте 16 изображений, на которых художница устроила сказочную встречу диснеевских героев со своими киноверсиями.