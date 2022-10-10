. Художник превратил мультяшных зверей Диснея в стиляг, которые теперь ещё больше стали похожи на людей

Мультфильмы сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни, начиная с ранних лет. Отсюда неудивительно, почему их герои часто становятся вдохновением для творческих людей. Так, к примеру, художник под ником mastermindsconnect тоже не смог пройти мимо мультяшек и немного пофантазировал над их новым имиджем. Под чутким руководством

mastermindsconnect звери из мультфильмов теперь стали обладателями стильных нарядов, которые очень даже идут к их мордахе.

Герои из мультфильма «Бэмби»

Чип и Дейл

Плуто

Чудовище из мультика «Красавица и Чудовище»

А как вы считаете, какой прикид Чудовищу подходит больше? Хулигана или джентльмена?

Топотун из мультфильма «Бэмби»

Чеширский кот из «Алисы а стране Чудес»

Озорной Терк из мультика «Тарзан»

Абу из мультфильма «Аладдин»

Абу, ну всё как всегда…

Друзья навек из мультика «Король лев»: Симба, Пумба и Тимон

Многоуважаемый Рафики

Шрам

Муфаса

Добродушная Кала — приёмная мама Тарзана

Здесь же и медведь Балу

Яго из «Аладдина»

Понго из мультфильма «101 далматинец»

Модная Киара

Деловой Керчак

Здесь вы найдёте 16 изображений, на которых художница устроила сказочную встречу диснеевских героев со своими киноверсиями.