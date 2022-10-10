. Иосиф Пригожин признался, что бесит жену Валерию

53-летний продюсер Иосиф Пригожин признался, что жена держит его в ежовых рукавицах. Ведущий канала НТВ счастлив в браке с певицей более 18 лет. Иосиф признался, что жена повлияла на его привычки. По словам продюсера, Валерия приучает его к порядку. Пригожин посетовал, что исполнительница хита «Океаны» отчитывает его за неподобающий внешний вид.«Я по дому хожу в пижаме, но люблю халаты. Лера бесится, когда я выхожу в халате. Она злится и говорит: «Ты что в банном халате ходишь по дому?»» — разоткровенничался Пригожин. Продюсер признался, что в отличие от него, супруга выглядит безупречно даже в домашней остановке. «А Лера носит модные шелковые пижамы и без стрелок и ресничек никогда не выходит», — рассказал Иосиф в эфире ток-шоу «Звезды сошлись».