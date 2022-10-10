. История создания и цели Международного дня девочек, который отмечается 11 октября 2022 года

Международный день девочек отмечается ежегодно 11 октября. Конечно же, этот праздник в первую очередь связан с гендерным равенством. Но есть много нюансов, о которых окружающие даже не догадываются.

История появления праздника Международный день девочек

Еще в начале прошлого века вопрос прав женщин стоял очень остро. Чтобы получить их, им пришлось долго бороться. И хотя на сегодняшний день можно говорить о том, что женщины добились того, чего хотели, во всем мире они продолжают страдать от насилия. Особенно это касается девочек.

Именно поэтому Канада на Генеральной Ассамблее ООН в 2011 году подала инициативу, о создании Международного дня девочек, чтобы защитить их от насилия. Рона Эмброуз, министр по делам женщин из Канады, на конференции огласила, что во всем мире более миллиарда девочек страдают от насилия и дискриминации.





На основании такого заявления было принято резолюцию, которая провозгласила 11 октября Международным днем девочек. А уже 11 октября 2012 года этот праздник впервые был отмечен в большинстве стран мира.

Главные цели Международного дня девочек

Праздник Международный день девочек направлен совсем не на то, чтобы устраивать развлечения или концерты. Суть данного праздника заключается в том, чтобы привлечь общественность к такой серьезной проблемы как насилие и дискриминация девочек. При этом, сделать все возможное, чтобы избавиться от этой проблемы.

Также, начиная с этого года, главной целью этого дня является гендерное равенство. Именно оно позволит расширить возможности не только девочек, но и женщин. Более того, такие инициативы были приняты до 2037 года и имеют в себе 17 целей, которые в дальнейшем помогут девочкам развиваться.

Помимо этого, много правозащитных организаций, которые борются за права девочек, в этот день проводят тренинги, которые помогают им отстаивать свои права и чувствовать себя уверенно. Благодаря таким акциям, они воспитывают себе новых активисток, которые в будущем смогут добиться еще большего результата.

Как проходит празднование Международного дня девочек





Главным аспектом Международного дня девочек являются истории, которые подтверждают наличие дискриминации или насилия среди девочек. Таким образом, для того чтобы принять участие в таких акциях или конференциях, посвященных Международному дню девочек, стоит представить свою историю на данную тематику.

Таким образом, все мероприятия, которые в этот день проводятся практически во всех странах мира, помогают услышать голос каждой девочки и помочь ей перенести эту проблему, а главное, избавиться от нее.

Такие акции помогают не только снизить уровень насилия, в особенности в таких странах, как Индия или Мумбаи, но и уменьшить количество ранних браков и болезней, передающихся половым путем.