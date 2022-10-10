. Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросов

Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросов

Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросовЭксперт оценил важность проблем, озвученных президентом на совещании с главами регионов

Президент озвучил очевидные вещи: мобилизация вскрыла проблемы, копившиеся много лет в системе тылового обеспечения. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя выступление президента России на совещании с главами регионов.

«И действительно, 80 лет страна наша этого не переживала, в новой России вообще такого не было. Соответственно, мы имеем дело со всем, что накопилось за эти 80 лет — криворуко, со старыми подходами, старыми механизмами, "ветхозаветными" технологиями письменного учета. Понятно, что ничего приятного в этом нет, и президент констатировал очевидные вещи. Понятно также, что если бы не разворошили этот улей, проблемы остались бы и копились бы дальше при том, что мы сейчас находимся в некоем тестовом режиме возможной военной ситуации. У нас нет военного положения, есть специальная военная операция на территории не чужого нам государства, есть новые регионы, которые присоединились к России в соответствии с волеизъявлением граждан — страна живет мирной жизнью и в условиях такого стресс-теста выявилось огромное количество проблем в этой сфере», — отметил эксперт.

По мнению Алексея Мартынова, в течение определенного времени эти проблемы будут решены, шероховатости будут исправлены. «По крайней мере, мы будем знать точно, что если возникнет такая необходимость — "Вставай, страна огромная" — все будет работать как часы», — добавил он.

Комментируя тезис президента о том, что никакое внешнее давление не может изменить или отменить развития страны, эксперт отметил, что это действительно так. «Попытка навязать нам некий экстремально-военный сценарий, когда останавливается мирное развитие, предпринимается умышленно через внешнее давление и нагнетание военной риторики. Это явно чужая повестка, нам навязанная, мы не должны этому подаваться. Понятно, что все перестраивается в соответствии с ситуацией, с учетом давления и ограничений, но это перестроение совершенно не мешает, а иногда и способствует появлению дополнительных возможностей для развития регионов и страны в целом», - резюмировал Алексей Мартынов.

Ранее в понедельник, 10 октября президент России Владимир Путин провел совещание с избранными главами регионов.

Президент, в частности, заявил о необходимости постоянного взаимодействия властей регионов с населением. «Крайне важно постоянно получать обратную связь, видеть ситуацию не только по бумажным отчетам, а по реальному мнению людей, учитывать их реакцию, оценку, в том числе, бывает, и не самую приятную, даже иногда и негативную. Но в этом залог доверия людей к власти, стабильности в обществе — это понимание, как оно реагирует на то, что мы делаем», — сказал Путин.

Также президент признает, что частичная мобилизация вскрыла целый ряд проблем, которые, по его оценке, накапливались давно. Выводы уже делаются, и будут делаться. Фактически президент дал поручение федеральным и региональным органам власти уже сейчас готовить изменения в системе военкоматов, основанные на современных инструментах.

Он также отметил важное отличительное свойство народа России: способность консолидироваться в ответ на внешнее давление. «Консолидация, сплочённость нашего общества ярко проявляются и в готовности прийти на помощь новым субъектам Федерации, восстановить мирную жизнь на освобождённых территориях. Регионы собирают гуманитарные грузы, берут шефство над населёнными пунктами или целыми районами. Хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе. Уверен, наши сограждане чувствуют такую нужную им поддержку», — заявил президент.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Российские компании пожаловались на подорожание доставки из-за санкций
Российские компании пожаловались на подорожание доставки из-за санкций
Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж
Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Анастасия Уколова в первый раз родила
Анастасия Уколова в первый раз родила
Анна Семенович после липосакции забросила диеты и набирает вес
Анна Семенович после липосакции забросила диеты и набирает вес
Театр Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом
Театр Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом
Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросов
Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросов
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется проявить бдительность
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется
Подборка забавных объявлений (16 фото)
Подборка забавных объявлений (16 фото)
Франция отказалась комментировать устроенный Украиной взрыв на Крымском мосту
Франция отказалась комментировать устроенный Украиной взрыв на
В трауре и навеселе: Дженнифер Лопес отплясывала на похоронах магната вместе с его вдовой
В трауре и навеселе: Дженнифер Лопес отплясывала на похоронах магната
Крупное дополнение Rock Band Rivals стало доступно бесплатно на Xbox
Крупное дополнение Rock Band Rivals стало доступно бесплатно на Xbox

Топ на сегодня

«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой судьбой покоряет шоу «Ты супер!»
«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов недели по версии редактора моды
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов
Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и снаряжение
Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Прыжок с парашютом прошел не плану
Прыжок с парашютом прошел не плану

Еще по теме

"Понадобится триллион". Эксперт оценил затраты на меры поддержки в РФ
Эрдоган как никто заинтересован в том, чтобы дать все сведения по покушению на посла РФ в Анкаре — политолог
Политолог объяснил ужесточение миграционной политики США
Вероятность политических кризисов в западных странах оценили