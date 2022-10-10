. Эксперты предлагают увеличить расходы на развитие несырьевого экспорта

Расходы бюджета на развитие несырьевого экспорта следует увеличить, считает руководитель Российского экспортного центра Вероника Никишина. Об этом она сказала на круглом столе Комитета Госдумы по финансовому рынку 10 октября.

За последние 5 лет в среднем порядка 10 процентов ВВП формировалось за счет превышения экспорта над импортом. В 2022 году это 21 триллион рублей. При этом 37 процент всего экспорта приходится на несырьевые товары, стоимость которых также ежегодно растет как минимум на 15 процентов. Однако расходы бюджета на развитие такого экспорта не превышают 1 процента, рассказала Никишина.

«Мы видим четыре ключевых вызова новой реальности, стоящие перед экспортерами, финансовой системой, Правительством и институтами развития», — заявила глава РЭЦ. По ее словам, это поиск новых рынков сбыта и санкционно-безопасных альтернатив, удержание маржинальности экспортных продаж и борьба с неопределенностью через законодательное регулирование.





Сразу после начала спецоперации на Украине для противостояния санкциям были созданы новые платежные каналы для международных расчетов, предоставлены специальные условия целевого кредитования для поддержки производства, введены новые меры господдержки, сформирована модель финансирования и страхования рисков экспортеров и т.д. «Мы формируем возможность использования партнерских схем кредитования для сдерживания санкционного риска с учетом того, что многие наши партнеры боятся вторичных санкций», — добавила Никишина.

Сейчас фокус направлен на переориентацию российского экспорта на новые рынки сбыта. «Самая главная задача, которую нам надо решить, это не допустить деградации, потери этих инструментов, недофинансирования и просадки эффективности и доступности на предстоящем важном и сложном этапе», — подытожила руководитель РЭЦ.