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Эрдоган упрекнул Запад в неправильной оценке кризиса на Украине

Эрдоган упрекнул Запад в неправильной оценке кризиса на УкраинеПрезидент Турции Эрдоган указал, что Запад неправильно оценил кризис на Украине

Западные страны столкнутся с тяжелой зимой из-за того, что не смогли правильно оценить последствия кризиса на Украине. В этом западных политиков упрекнул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его цитирует РИА Новости.

Помимо тяжелой зимы Эрдоган предрек век конфликтов, а не процветания, как предполагалось ранее. «Они не оценили события между Россией и Украиной с точки зрения здравого смысла. В предстоящий период в мире неизбежно произойдут радикальные политические изменения», — предупредил Эрдоган.

Турецкий лидер указал на огромный разрыв между богатыми и бедными в современном мире, а также на показатели инфляции, «достигшие самого высокого уровня за последние 50-60 лет». При этом в Турции по итогам сентября инфляция достигла 83,5 процента, что на 3,3 процентных пункта больше, чем в августе — рост цен обновил рекорд с начала века.

Европейские страны столкнулись с проблемами в области энергетики после того, как ввели ряд антироссийских санкций из-за начала боевых действий на Украине, в том числе коснувшихся энергоресурсов. Евросоюз также пытается снизить зависимость от российского газа, а уже летом Россия приостановила работу «Северного потока».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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