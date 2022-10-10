. Эти 20+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 10-14 октября + релизы в Game Pass
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Эти 20+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 10-14 октября + релизы в Game Pass

Эти 20+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 10-14 октября + релизы в Game Pass


Следующая неделя станет богатой на релизы на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. К выходу заявлено более 20 проектов — это новые игры и оптимизации до консолей последнего поколения. При этом, есть целый ряд действительно ожидаемых и интересных релизов — осень вступает в свой разгар, а в это время традиционно выходит немало интересных новинок.

Следующие игры выйдут на Xbox с 10 по 14 октября:



Space Roguelike Adventure (10 октября)



Asterigos: Curse of the Stars (11 октября)



Bloodwash (11 октября)



Eville (11 октября)



No More Heroes 3 (11 октября)



Go All Out (12 октября)



The Witch’s House MV (12 октября)



Unusual Findings (12 октября)



WW2: Bunker Simulator (12 октября)



Paradise Marsh (13 октября)



The Darkest Tales (13 октября)



The Eternal Cylinder (13 октября) (Xbox Series X | S)



The Last Oricru (13 октября) (Xbox Series X | S)



Winter Games 2023 (13 октября)



Dragon Ball: The Breakers (14 октября)



Fueled Up (14 октября)



NHL 23 (14 октября)



Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway (14 октября)



PGA Tour 2K23 (14 октября)



Saint Kotar (14 октября)



Star Trek Prodigy: Supernova (14 октября)



Scorn (14 октября) (Xbox Series X | S)



Trifox (14 октября) (Xbox Series X | S)

Game Pass

Что касается релизов в Game Pass, следующая неделя тоже станет богатой на новинки:



Coral Island (PC) (11 октября)



Costume Quest (11 октября)



Eville (11 октября)



Dyson Sphere Program (PC) (13 октября)



Scorn (14 октября)
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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