Эти 20+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 10-14 октября + релизы в Game Pass
Сегодня, 00:20 Вадим Карасев
Следующая неделя станет богатой на релизы на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. К выходу заявлено более 20 проектов — это новые игры и оптимизации до консолей последнего поколения. При этом, есть целый ряд действительно ожидаемых и интересных релизов — осень вступает в свой разгар, а в это время традиционно выходит немало интересных новинок.
Следующие игры выйдут на Xbox с 10 по 14 октября:
Space Roguelike Adventure (10 октября)
Asterigos: Curse of the Stars (11 октября)
Bloodwash (11 октября)
Eville (11 октября)
No More Heroes 3 (11 октября)
Go All Out (12 октября)
The Witch’s House MV (12 октября)
Unusual Findings (12 октября)
WW2: Bunker Simulator (12 октября)
Paradise Marsh (13 октября)
The Darkest Tales (13 октября)
The Eternal Cylinder (13 октября) (Xbox Series X | S)
The Last Oricru (13 октября) (Xbox Series X | S)
Winter Games 2023 (13 октября)
Dragon Ball: The Breakers (14 октября)
Fueled Up (14 октября)
NHL 23 (14 октября)
Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway (14 октября)
PGA Tour 2K23 (14 октября)
Saint Kotar (14 октября)
Star Trek Prodigy: Supernova (14 октября)
Scorn (14 октября) (Xbox Series X | S)
Trifox (14 октября) (Xbox Series X | S)
Game Pass
Что касается релизов в Game Pass, следующая неделя тоже станет богатой на новинки:
Coral Island (PC) (11 октября)
Costume Quest (11 октября)
Eville (11 октября)
Dyson Sphere Program (PC) (13 октября)
Scorn (14 октября)
По материалам: newxboxone