. Эти 20+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 10-14 октября + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





Следующая неделя станет богатой на релизы на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. К выходу заявлено более 20 проектов — это новые игры и оптимизации до консолей последнего поколения. При этом, есть целый ряд действительно ожидаемых и интересных релизов — осень вступает в свой разгар, а в это время традиционно выходит немало интересных новинок.

Следующие игры выйдут на Xbox с 10 по 14 октября:

Game Pass

Space Roguelike Adventure (10 октября)Asterigos: Curse of the Stars (11 октября)Bloodwash (11 октября)Eville (11 октября)No More Heroes 3 (11 октября)Go All Out (12 октября)The Witch’s House MV (12 октября)Unusual Findings (12 октября)WW2: Bunker Simulator (12 октября)Paradise Marsh (13 октября)The Darkest Tales (13 октября)The Eternal Cylinder (13 октября) (Xbox Series X | S)The Last Oricru (13 октября) (Xbox Series X | S)Winter Games 2023 (13 октября)Dragon Ball: The Breakers (14 октября)Fueled Up (14 октября)NHL 23 (14 октября)Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway (14 октября)PGA Tour 2K23 (14 октября)Saint Kotar (14 октября)Star Trek Prodigy: Supernova (14 октября)Scorn (14 октября) (Xbox Series X | S)Trifox (14 октября) (Xbox Series X | S)

Что касается релизов в Game Pass, следующая неделя тоже станет богатой на новинки:

Coral Island (PC) (11 октября)Costume Quest (11 октября)Eville (11 октября)Dyson Sphere Program (PC) (13 октября)Scorn (14 октября)