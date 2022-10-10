"Это коммерческий проект": поэт раскрыл, сколько миллионов получает Shaman за выступление
30-летний певец SHAMAN (Ярослав Дронов) не имел особой популярности до выхода песни "Я русский", но этот хит теперь можно услышать чуть ли не из каждого утюга. Однако поэт Илья Резник уверен, что исполнитель является лишь коммерческим проектом.
Перед обсуждением SHAMAN'а Резник рассказывал о своей патриотической песне "Любимые не умирают", которую исполнила Азиза. Однако ему за нее никто не заплатил, зато Ярослав, по словам Ильи, получает миллионы.
Корреспондент из издания MK.ру отметил, что "Любимые не умирают" редко звучит в эфирах в отличие от "Я русский", на что поэт раскрыл секрет рэпера.
Резник уверен, что произведения должны идти от сердца, а не по заказу, поэтому его команда пишет песни бесплатно. Последними патриотическими хитами поэта стали "Наша армия самая сильная", "Служить России" и "Посвящение президенту".
Резник призвал вернуть в эфиры песни Пугачевой
Поэт также владеет тремя детскими театрами, в которых обучается около 200 детей. Однако он содержал их на средства, получаемые за песни, написанные для Аллы Пугачевой. Теперь они пропали из эфиров, и Илье больше нечем платить учителям и за аренду. Резник считает, что это несправедливо
При этом сам он поддерживает политику президента и осуждает Аллу Пугачеву. Резник решил, что даже не станет ей звонить, потому что не о чем говорить, если она решилась бросить страну в такой момент.