. "Это коммерческий проект": поэт раскрыл, сколько миллионов получает Shaman за выступление

Вадим Карасев

30-летний певец SHAMAN (Ярослав Дронов) не имел особой популярности до выхода песни "Я русский", но этот хит теперь можно услышать чуть ли не из каждого утюга. Однако поэт Илья Резник уверен, что исполнитель является лишь коммерческим проектом.

Перед обсуждением SHAMAN'а Резник рассказывал о своей патриотической песне "Любимые не умирают", которую исполнила Азиза. Однако ему за нее никто не заплатил, зато Ярослав, по словам Ильи, получает миллионы.

Корреспондент из издания MK.ру отметил, что "Любимые не умирают" редко звучит в эфирах в отличие от "Я русский", на что поэт раскрыл секрет рэпера.



SHAMAN — это коммерческий проект. Мне позвонил на днях один продюсер. Говорит, что несколько месяцев назад он заплатил за приезд SHAMAN'а 600 тысяч рублей. А через месяц он, со слов продюсера, уже попросил 3 300 000 рублей. Вот и весь ответ. Поэтому его крутят.

Резник уверен, что произведения должны идти от сердца, а не по заказу, поэтому его команда пишет песни бесплатно. Последними патриотическими хитами поэта стали "Наша армия самая сильная", "Служить России" и "Посвящение президенту".

Резник призвал вернуть в эфиры песни Пугачевой

Поэт также владеет тремя детскими театрами, в которых обучается около 200 детей. Однако он содержал их на средства, получаемые за песни, написанные для Аллы Пугачевой. Теперь они пропали из эфиров, и Илье больше нечем платить учителям и за аренду. Резник считает, что это несправедливо

Песни должны на радио звучать. Во-первых, это история страны. Поймите, эти песни принадлежат же народу в первую очередь, а не Пугачевой. Люди любят их, но теперь не могут слушать. К тому же, повторюсь, ротации на радио — это доход авторов.

При этом сам он поддерживает политику президента и осуждает Аллу Пугачеву. Резник решил, что даже не станет ей звонить, потому что не о чем говорить, если она решилась бросить страну в такой момент.